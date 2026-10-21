Ежегодно у 600 детей в Казахстане выявляют рак: что говорит статистика о выживаемости

В Казахстане более 70% детей с онкогематологическими заболеваниями живут не менее пяти лет после постановки диагноза. При остром лимфобластном лейкозе этот показатель достигает 85%. Об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова на II Международном конгрессе по детскому раку в Самарканде, передаёт BAQ.KZ.

Ежегодно в Казахстане выявляют около 600 новых случаев онкологических заболеваний у детей. При этом в стране постепенно расширяются возможности диагностики и лечения, в том числе с использованием современных медицинских технологий.

По данным Минздрава, с 2013 года в Казахстане провели более 630 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток. Такие процедуры применяются при лечении ряда тяжёлых заболеваний крови, включая некоторые виды рака.

Развитие отечественных медицинских центров также позволяет постепенно сокращать число случаев, когда ребёнка необходимо отправлять на лечение за границу.

Что Казахстан предлагает странам Центральной Азии

На конгрессе Акмарал Альназарова предложила странам региона теснее сотрудничать в лечении детского рака.

Речь идёт о повышении точности диагностики, совместной подготовке врачей, научных исследованиях и изучении возможностей CAR-T-терапии – метода, при котором собственные иммунные клетки пациента изменяют, чтобы они могли распознавать и уничтожать раковые клетки.

Ещё одно направление – совместная работа по обеспечению детей противоопухолевыми препаратами.

Отдельно министр остановилась на сотрудничестве национальных регистров доноров костного мозга. Обмен информацией между странами поможет расширить поиск совместимых доноров для детей, которым необходима трансплантация.

«Главный показатель эффективности наших инвестиций – не только объём выделенных средств, но прежде всего результаты лечения, сохранённые жизни и качество жизни детей после перенесённого заболевания», – подчеркнула Акмарал Альназарова.

По словам министра, главная цель такого сотрудничества – сделать современные методы диагностики и лечения доступными для детей независимо от того, в какой стране или регионе они живут.