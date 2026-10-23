Флаг Казахстана подняли возле знаменитого быка на Уолл-стрит в Нью-Йорке

Фото: Генеральное консульство Республики Казахстан в г. Нью-Йорк (США)

В самом центре Нью-Йорка, на Уолл-стрит, подняли государственный флаг Казахстана в честь предстоящего Дня Республики. Церемония прошла 22 октября рядом со знаменитой бронзовой скульптурой Charging Bull, известной как «Атакующий бык».

На мероприятие собрались казахстанцы, проживающие в Нью-Йорке. Участники церемонии вместе исполнили государственный гимн Казахстана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Информационное агентство BAQ.KZ (@baq.rus)

Кадрами торжества в Instagram поделился местный фотограф Аркен Аван. На видео запечатлен момент поднятия флага в финансовом районе Манхэттена.

Церемонии в честь Дня Республики на Уолл-стрит проходят уже несколько лет. Подобные мероприятия проводились в 2024 и 2025 годах при участии казахстанских дипломатов и представителей диаспоры.

В прошлом году праздник сопровождался особым событием. Мэрия Нью-Йорка официально провозгласила День наследия Казахстана (Kazakhstan Heritage Day), отметив вклад казахстанской общины в культурную жизнь города.

День Республики Казахстан отмечается 25 октября. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР.