Фотовыставка о казахской культуре открылась в Ашхабаде
Выставка продлится до 28 октября 2026 года.
22 Октября 2026, 21:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
22 Октября 2026, 21:2922 Октября 2026, 21:29
186Фото: Министерство культуры и информации РК
В Музее изобразительных искусств имени Сапармурата Туркменбаши Великого в Ашхабаде открылась международная фотовыставка «Сквозь века: казахская культура в фотографиях».
Как пояснили в министерстве культуры, цель выставки — познакомить общественность Туркменистана с историей и культурой казахского народа конца XIX – начала XX века, представить международной аудитории уникальные фотодокументы из музейных фондов.
В экспозицию вошла 31 этнографическая фотография. На снимках запечатлены национальная одежда и украшения, семейная и общественная жизнь, жилища, предметы быта, ремесла, хозяйственные занятия и традиционное вооружение.
Самое читаемое
- Почти тысячу тонн продуктов привезут в Астану: где и когда пройдет ярмарка
- Казахстанский летчик впервые самостоятельно поднял в небо Ан-74
- Доллар и евро резко подешевели на торгах в Казахстане
- Турецкий бизнес идёт дальше строительства: что обсуждали в Алматинской области
- 1,6 млрд деревьев, тысячи ликвидированных свалок и возвращение тигров: как изменился Казахстан за семь лет