Фотовыставка о казахской культуре открылась в Ашхабаде

В Музее изобразительных искусств имени Сапармурата Туркменбаши Великого в Ашхабаде открылась международная фотовыставка «Сквозь века: казахская культура в фотографиях».

Как пояснили в министерстве культуры, цель выставки — познакомить общественность Туркменистана с историей и культурой казахского народа конца XIX – начала XX века, представить международной аудитории уникальные фотодокументы из музейных фондов.

В экспозицию вошла 31 этнографическая фотография. На снимках запечатлены национальная одежда и украшения, семейная и общественная жизнь, жилища, предметы быта, ремесла, хозяйственные занятия и традиционное вооружение.