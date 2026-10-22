Фотовыставка о казахской культуре открылась в Ашхабаде

Выставка продлится до 28 октября 2026 года.

22 Октября 2026, 21:29
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Министерство культуры и информации РК 22 Октября 2026, 21:29
22 Октября 2026, 21:29
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Фото: Министерство культуры и информации РК

В Музее изобразительных искусств имени Сапармурата Туркменбаши Великого в Ашхабаде открылась международная фотовыставка «Сквозь века: казахская культура в фотографиях».

Как пояснили в министерстве культуры, цель выставки — познакомить общественность Туркменистана с историей и культурой казахского народа конца XIX – начала XX века, представить международной аудитории уникальные фотодокументы из музейных фондов.

В экспозицию вошла 31 этнографическая фотография. На снимках запечатлены национальная одежда и украшения, семейная и общественная жизнь, жилища, предметы быта, ремесла, хозяйственные занятия и традиционное вооружение.

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