Беспилотные фуры на дорогах: что планируют в Казахстане?

Между Казахстаном и Китаем планируют испытать беспилотные грузоперевозки. Автономные фуры могут появиться на международном транспортном маршруте, но пока речь идет о подготовке пилотного проекта. Для испытаний технологий собираются создать специальный полигон.

Как сообщили в «КаздорНИИ», 16 октября в Астане Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт и китайская компания China TransInfo Group подписали соглашение о создании совместного центра компетенций в сфере интеллектуального транспорта и беспилотных технологий.

Как будут испытывать беспилотные фуры

Одно из главных направлений сотрудничества касается автономных грузовых перевозок по международному маршруту Китай - Казахстан.

Стороны намерены подготовить пилотный проект, в рамках которого можно будет испытать технологии беспилотного управления грузовым транспортом.

Для этого предусмотрено создание специального испытательного полигона. На нем планируют проверять технологии автономного вождения и оценивать возможность их работы в условиях Казахстана.

При этом конкретный маршрут, сроки начала испытаний и количество беспилотных грузовиков пока не названы.

Грузовики смогут взвешивать без остановки

Еще одно направление касается автоматизированного весогабаритного контроля транспорта.

Планируется внедрение технологии WIM, которая позволяет измерять вес движущегося автомобиля без необходимости его остановки.

Такие системы могут применяться для контроля нагрузки на дорожное покрытие и выявления транспорта, превышающего допустимые весовые параметры.

Стороны намерены проработать и создание центра управления транспортными операциями. Предполагается объединение отраслевых информационных систем и организация обмена данными между ними.

Что будут делать казахстанские и китайские специалисты

China TransInfo Group специализируется на интеллектуальных транспортных системах, транспортной аналитике, цифровизации дорожной инфраструктуры и технологиях автономного вождения.

Китайская сторона готова поделиться разработками в области искусственного интеллекта и беспилотного транспорта. «КаздорНИИ» займется научно-технической оценкой технологий с учетом казахстанских условий, дорожных стандартов и действующих нормативных требований.

«Центр станет площадкой для научно-технической оценки передовых цифровых и беспилотных технологий и их адаптации к условиям Казахстана. Наша цель - обеспечить реализацию пилотных проектов и подготовить предложения по совершенствованию нормативно-технической базы дорожной отрасли», - отметил вице-президент «КаздорНИИ» Кенжебек Азатбеков.

Помимо совместных разработок, предусмотрены обмен экспертами, повышение квалификации специалистов, проведение семинаров и взаимные рабочие визиты.

По итогам встречи стороны определили первоочередные мероприятия и дальнейшие шаги по реализации проектов.

Созданный центр будет заниматься подготовкой и оценкой технологических решений для дорожной отрасли, включая их возможное внедрение на международных транспортных коридорах.

Пока соглашение предусматривает сотрудничество и подготовку пилотных проектов. О начале регулярных грузоперевозок на беспилотных автомобилях не сообщается.