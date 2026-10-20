Где доллар дешевле: курсы валют в Астане, Алматы и Шымкенте

Официальный курс доллара в Казахстане на 20 октября составляет 452,59 тенге. Евро установлен на уровне 507,67 тенге, российский рубль – 5,48 тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на данные Национального банка.

Китайский юань сегодня стоит 67,75 тенге, кыргызский сом – 5,18 тенге. Официальный курс фунта стерлингов составляет 603,30 тенге.

При этом официальный курс и цены в обменниках отличаются. Стоимость наличной валюты зависит от города и конкретного обменного пункта и может меняться в течение дня.

Сколько стоит доллар в Астане

По данным Kurs.kz, утром 20 октября обменные пункты столицы в среднем покупают доллар у населения по 449 тенге, а продают по 456 тенге.

Евро можно сдать примерно по 501 тенге и купить по 511 тенге. Российский рубль покупают у населения по 5,25 тенге, продают – по 5,45 тенге.

Желающему купить $100 в столичных обменниках потребуется в среднем около 45,6 тыс. тенге.

В Алматы доллар дешевле

В Алматы разница между покупкой и продажей американской валюты заметно меньше.

Обменники в среднем принимают доллар по 451,41 тенге, а продают по 453,45 тенге.

Евро можно продать примерно за 505,55 тенге и купить за 509,81 тенге. Российский рубль торгуется в диапазоне 5,24–5,35 тенге.

За $100 покупателю придется заплатить в среднем около 45 345 тенге.

Где доллар дешевле – в Алматы или Шымкенте

В Шымкенте утром 20 октября доллар покупают в среднем по 452,37 тенге, а продают по 453,17 тенге.

Евро можно сдать по 506,39 тенге и купить примерно по 509,86 тенге. Российский рубль – 5,27 тенге при покупке обменником и 5,32 тенге при продаже населению.

Из трех крупнейших городов самый низкий средний курс продажи доллара на момент публикации был в Шымкенте – 453,17 тенге, затем идет Алматы – 453,45 тенге. В Астане средняя цена заметно выше – 456 тенге.

Важно учитывать, что это средние значения: курсы в конкретных обменных пунктах могут отличаться и обновляться в течение дня.

Национальный банк устанавливает официальный курс доллара на основе средневзвешенного биржевого курса, сложившегося на Казахстанской фондовой бирже. Курсы остальных валют рассчитываются через соответствующие кросс-курсы