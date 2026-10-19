Где купить уголь в Астане и сколько он стоит
19 Октября 2026, 12:14
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19 Октября 2026, 12:1419 Октября 2026, 12:14
97Фото: BAQ.KZ
В Астане для жителей работают 14 точек продажи угля и 10 складов. Реализацию топлива осуществляют восемь компаний. Об этом сообщили в акимате столицы.
Точки продаж расположены по следующим адресам: ул. Герцена, 4/1; ул. Герцена, 6/2; ул. Коктал, 28/2; ул. Макат, 40; ул. Жамбыла Жабаева, 76; ул. Дулатова, 182/1; ул. Макат, 4/1; проезд 70, № 9А; ТЭЦ-2; ул. 101, 30Б; ул. Литейная, 44; ул. Коктал, 28; ул. Герцена, 6Б.
Средняя стоимость угля за тонну составляет:
- Шубаркуль — 19 500 тенге;
- Каражыра — 18 800 тенге;
- Майкуба — 16 800 тенге.
Уточнить информацию о наличии, запасах и стоимости угля можно по номеру горячей линии 109.
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