Где купить уголь в Астане и сколько он стоит

В Астане для жителей работают 14 точек продажи угля и 10 складов. Реализацию топлива осуществляют восемь компаний. Об этом сообщили в акимате столицы.

Точки продаж расположены по следующим адресам: ул. Герцена, 4/1; ул. Герцена, 6/2; ул. Коктал, 28/2; ул. Макат, 40; ул. Жамбыла Жабаева, 76; ул. Дулатова, 182/1; ул. Макат, 4/1; проезд 70, № 9А; ТЭЦ-2; ул. 101, 30Б; ул. Литейная, 44; ул. Коктал, 28; ул. Герцена, 6Б.

Средняя стоимость угля за тонну составляет:

Шубаркуль — 19 500 тенге;

Каражыра — 18 800 тенге;

Майкуба — 16 800 тенге.

Уточнить информацию о наличии, запасах и стоимости угля можно по номеру горячей линии 109.