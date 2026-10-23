«Где наши деньги?»: в КФФ ответили на заявления о долге свыше 100 млн теңге

Казахстанская федерация футбола прокомментировала ситуацию с оплатой работы сотрудников компании, обеспечивавшей трансляции матчей чемпионата страны по футзалу, передает корреспондент BAQ.KZ.

В опубликованном в социальных сетях видео сотрудники ТОО «Sports Innovations» обратились к президенту КФФ Марату Омарову с требованием о содействии в выплате заработанных денег. По их словам, они снимали и транслировали матчи чемпионата Казахстана по футзалу в первой половине 2026 года, однако до сих пор не получили оплату.

Как утверждают авторы публикации, задолженность Ассоциации футзала Казахстана превышает 100 млн теңге. В посте также говорится о девяти исполнительных производствах в отношении ассоциации.

«В прошлом сезоне чемпионата Казахстана по футзалу, организованном Казахстанской федерацией футбола, мы – съёмочная группа, комментаторы, инженеры прямых трансляций, звукорежиссёры и режиссёры титров – добросовестно и в полном объёме выполнили свою работу. Однако до настоящего времени так и не получили причитающуюся нам заработную плату за работу, выполненную в период с января по апрель. На сегодняшний день этот вопрос остаётся нерешённым. Прошло уже почти десять месяцев. Мы выполнили все свои обязанности и своевременно завершили работу. Считаем, что имеем полное право требовать выплаты денежных средств, честно заработанных собственным трудом. В связи с этим обращаемся к вам, Марат Талгатович, с просьбой в кратчайшие сроки содействовать решению данного вопроса и обеспечить выплату причитающейся нам заработной платы. Мы не требуем лишнего – мы лишь хотим получить оплату за свой добросовестный труд», – говорится в сообщении.

Генеральный секретарь КФФ Скотт Манн сообщил, что федерация на протяжении последних двух месяцев работает над урегулированием ситуации между Ассоциацией футзала Казахстана и компанией Sport Innovation, обеспечивающей производство трансляций.

«КФФ высоко ценит труд комментаторов и их вклад в развитие и популяризацию футбола и футзала в Казахстане. Для Федерации важно, чтобы труд каждого комментатора достойно оценивался, а оплата за выполненную работу производилась своевременно», – говорится в заявлении.

В федерации отметили, что продолжат работу по урегулированию ситуации, включая оставшиеся финансовые вопросы. Там выразили надежду, что необходимые процедуры завершатся в ближайшее время.

При этом в заявлении КФФ не уточняются сумма задолженности и конкретные сроки ее погашения.