На международной медиаплатформе Astana Media Week 2026, проходящей в столице, председатель Правления АО «Qazcontent» Адиль Сейфуллин затронул вопросы профессиональной ответственности журналистов, распространения недостоверной информации и соблюдения этических норм, передает BAQ.KZ.

Адиль Сейфуллин подчеркнул важность соблюдения законодательства и профессиональной этики при распространении информации.

В качестве примера он привёл публикации о стоимости строительства стадиона в соседней стране. По его словам, первоначально стоимость строительства арены в Казахстане сравнивали с аналогичным объектом за рубежом, что вызвало критику в обществе. Однако позже выяснилось, что опубликованные сведения были ошибочными.

«А те СМИ, которые перепечатали эту информацию, понесли какую-либо ответственность? Хотя бы со стороны самого журналистского сообщества?», – задался вопросом Адиль Сейфуллин.

Он также вспомнил случай, когда СМИ ошибочно сообщили о смерти женщины, которая на самом деле была жива.

«Эти СМИ извинились перед этим человеком? Эти СМИ дали опровержение? Они просто удалили новость – и всё, как будто ничего и не было. То есть здесь вопрос ответственности журналиста», – отметил он.

По мнению Адиля Сейфуллина, поспешная публикация информации ради привлечения аудитории может негативно сказаться на доверии к журналистике.