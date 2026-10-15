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Где ответственность журналистов? Адиль Сейфуллин высказался об ответственности СМИ

Глава АО «Qazcontent» Адиль Сейфуллин поднял вопрос ответственности СМИ за публикацию недостоверной информации и соблюдения журналистской этики.

15 Октября 2026, 14:49
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BAQ.kz 15 Октября 2026, 14:49
15 Октября 2026, 14:49
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Фото: BAQ.kz

На международной медиаплатформе Astana Media Week 2026, проходящей в столице, председатель Правления АО «Qazcontent» Адиль Сейфуллин затронул вопросы профессиональной ответственности журналистов, распространения недостоверной информации и соблюдения этических норм, передает BAQ.KZ.

Адиль Сейфуллин подчеркнул важность соблюдения законодательства и профессиональной этики при распространении информации.

В качестве примера он привёл публикации о стоимости строительства стадиона в соседней стране. По его словам, первоначально стоимость строительства арены в Казахстане сравнивали с аналогичным объектом за рубежом, что вызвало критику в обществе. Однако позже выяснилось, что опубликованные сведения были ошибочными.

«А те СМИ, которые перепечатали эту информацию, понесли какую-либо ответственность? Хотя бы со стороны самого журналистского сообщества?», – задался вопросом Адиль Сейфуллин.

Он также вспомнил случай, когда СМИ ошибочно сообщили о смерти женщины, которая на самом деле была жива. 

«Эти СМИ извинились перед этим человеком? Эти СМИ дали опровержение? Они просто удалили новость – и всё, как будто ничего и не было. То есть здесь вопрос ответственности журналиста», – отметил он.

По мнению Адиля Сейфуллина, поспешная публикация информации ради привлечения аудитории может негативно сказаться на доверии к журналистике. 

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