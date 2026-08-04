Генпрокуратура опровергла информацию о нарушениях одной из партий страны
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Генеральная прокуратура Казахстана заявила, что информация о якобы проведенной проверке деятельности политической партии «Әділет» является недостоверной.
Как сообщили в ведомстве, 4 августа 2026 года в некоторых СМИ появился пресс-релиз, который был представлен как сообщение Генеральной прокуратуры о результатах проверки и выявленных нарушениях в деятельности партии.
«Данная информация является заведомо ложной, подобного рода сообщения Генеральная прокуратура не размещала, проверку не проводила», – говорится в сообщении.
Начато расследование
По факту распространения недостоверной информации начато досудебное расследование по пункту 3 части 2 статьи 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
«Обращаем внимание, что в силу законов «О масс-медиа» и «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» журналисты, пользователи онлайн-платформ обязаны проверять достоверность информации и не распространять её, если она ложная и противоправная», – заявили в Генпрокуратуре.
В этой связи, Высший надзорный орган призывает соблюдать законодательство, не распространять ложную и противоправную информацию, доверять только официальным сообщениям Генеральной прокуратуры, размещаемой на ведомственном интернет - ресурсе.
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