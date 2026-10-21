Генсекретарь ICAO впервые приехал в Центральную Азию и встретился с Олжасом Бектеновым

Казахстан входит в топ-20 стран по уровню авиационной безопасности ICAO с показателем 95,7%. Это отметил Генеральный секретарь Международной организации гражданской авиации Хуан Карлос Саласар на встрече с Премьер-министром Олжасом Бектеновым. Глава ICAO прилетел в Астану на Неделю авиационной безопасности-2026, и это его первый официальный визит в страны Центральной Азии.

Разговор шел о том, как Казахстану и ICAO дальше работать вместе, и о масштабных реформах, которые сейчас идут в стране.

Олжас Бектенов напомнил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев делает ставку на транспорт и логистику, авиационные хабы и транзитную роль Казахстана. Поэтому сотрудничество с ICAO для отрасли, по словам Премьер-министра, имеет стратегическое значение.

Саласар высоко оценил то, что Казахстан делает для безопасности полетов. По его словам, страна принимает важные решения по развитию аэропортов и аэронавигации, а казахстанские авиакомпании обновляют самолеты и открывают новые международные рейсы.

Цифры это подтверждают. За пять лет валовый выпуск авиационной отрасли вырос в 6,5 раза, до $2,9 млрд. В 2025 году аэропорты страны обслужили 31,8 млн пассажиров, а международных направлений стало 161.

Такие результаты на встрече связали с тем, что Казахстан последовательно внедряет международные стандарты, и с высоким профессионализмом отечественных специалистов.

Дальше отрасль будет развиваться по Мастер-плану развития гражданской авиации до 2050 года (CAMP-2050), который сейчас разрабатывается. Документ определит, как модернизировать отрасль, строить авиационные хабы и повышать конкурентоспособность Казахстана на международном рынке.

По итогам встречи Олжас Бектенов и Хуан Карлос Саласар договорились и дальше укреплять сотрудничество, чтобы гражданская авиация Казахстана становилась безопаснее и развивалась устойчиво.