Гидам в Казахстане нужно уведомлять о начале работы: как это сделать и что грозит за нарушение

Водите туристов в горы или проводите экскурсии по городу? Тогда до начала работы нужно подать уведомление. Без него гиду, экскурсоводу или инструктору туризма грозит штраф в 15 АЕК, а за повторное нарушение наказание будет жестче. Министерство туризма и спорта объяснило, как работать по закону.

Требования закрепили изменения в законодательстве 2026 года. Комитет индустрии туризма вместе с акиматами собирается усилить проверки, а нарушителей ждут меры административного воздействия.

Гид, экскурсовод или инструктор

Закон касается сразу трех профессий.

Гид знакомит туристов с природными, историческими и культурными достопримечательностями страны или региона.

Экскурсовод проводит экскурсии и рассказывает об экскурсионных объектах.

Инструктор туризма сопровождает туристов на маршрутах и отвечает за их безопасность.

Как начать работать законно

Всего четыре шага.

Пройти профессиональную подготовку и получить сертификат. Подать уведомление о начале деятельности на портале elicense.kz. Зарегистрироваться на платформе guides.kazakhstan.travel. Проверить свои данные в официальном реестре.

Важное условие. Работать гидом в Казахстане может только гражданин страны.

Что гид обязан делать на маршруте

Работать по договору с туристами.

Заранее рассказывать о маршруте и возможных рисках.

Соблюдать требования безопасности.

Брать с туристов письменное согласие, если маршрут опасный.

Давать достоверную информацию о своих услугах.

За что могут наказать

Нарушением считается, если гид:

работает без уведомления о начале деятельности;

нарушает требования безопасности туристов;

не выполняет другие обязанности, которые закон возлагает на гида.

За работу без уведомления штрафуют по статье 463 КоАП. Физическому лицу грозит штраф в 15 АЕК. Если нарушение повторится, ответственность ужесточат.

Быстрее через QR-код

Министерство подготовило два QR-кода. По одному гиды, которые работают как индивидуальные предприниматели, могут подать уведомление о начале или прекращении деятельности. По другому любой может проверить данные в государственном электронном реестре гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма.

Закон касается сразу трех профессий.

Гид знакомит туристов с природными, историческими и культурными достопримечательностями страны или региона.

Экскурсовод проводит экскурсии и рассказывает об экскурсионных объектах.

Инструктор туризма сопровождает туристов на маршрутах и отвечает за их безопасность.

Как начать работать законно

Всего четыре шага.

Пройти профессиональную подготовку и получить сертификат.

Подать уведомление о начале деятельности на портале elicense.kz.

Зарегистрироваться на платформе guides.kazakhstan.travel.

Проверить свои данные в официальном реестре.

Важное условие. Работать гидом в Казахстане может только гражданин страны.

Что гид обязан делать на маршруте

Работать по договору с туристами.

Заранее рассказывать о маршруте и возможных рисках.

Соблюдать требования безопасности.

Брать с туристов письменное согласие, если маршрут опасный.

Давать достоверную информацию о своих услугах.

За что могут наказать

Нарушением считается, если гид:

работает без уведомления о начале деятельности;

нарушает требования безопасности туристов;

не выполняет другие обязанности, которые закон возлагает на гида.

За работу без уведомления штрафуют по статье 463 КоАП. Физическому лицу грозит штраф в 15 АЕК. Если нарушение повторится, ответственность ужесточат.

Быстрее через QR-код

Министерство подготовило два QR-кода. По одному гиды, которые работают как индивидуальные предприниматели, могут подать уведомление о начале или прекращении деятельности. По другому любой может проверить данные в государственном электронном реестре гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма.