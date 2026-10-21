Гидам в Казахстане нужно уведомлять о начале работы: как это сделать и что грозит за нарушение
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Водите туристов в горы или проводите экскурсии по городу? Тогда до начала работы нужно подать уведомление. Без него гиду, экскурсоводу или инструктору туризма грозит штраф в 15 АЕК, а за повторное нарушение наказание будет жестче. Министерство туризма и спорта объяснило, как работать по закону.
Требования закрепили изменения в законодательстве 2026 года. Комитет индустрии туризма вместе с акиматами собирается усилить проверки, а нарушителей ждут меры административного воздействия.
Гид, экскурсовод или инструктор
Закон касается сразу трех профессий.
- Гид знакомит туристов с природными, историческими и культурными достопримечательностями страны или региона.
- Экскурсовод проводит экскурсии и рассказывает об экскурсионных объектах.
- Инструктор туризма сопровождает туристов на маршрутах и отвечает за их безопасность.
Как начать работать законно
Всего четыре шага.
- Пройти профессиональную подготовку и получить сертификат.
- Подать уведомление о начале деятельности на портале elicense.kz.
- Зарегистрироваться на платформе guides.kazakhstan.travel.
- Проверить свои данные в официальном реестре.
Важное условие. Работать гидом в Казахстане может только гражданин страны.
Что гид обязан делать на маршруте
- Работать по договору с туристами.
- Заранее рассказывать о маршруте и возможных рисках.
- Соблюдать требования безопасности.
- Брать с туристов письменное согласие, если маршрут опасный.
- Давать достоверную информацию о своих услугах.
За что могут наказать
Нарушением считается, если гид:
- работает без уведомления о начале деятельности;
- нарушает требования безопасности туристов;
- не выполняет другие обязанности, которые закон возлагает на гида.
За работу без уведомления штрафуют по статье 463 КоАП. Физическому лицу грозит штраф в 15 АЕК. Если нарушение повторится, ответственность ужесточат.
Быстрее через QR-код
Министерство подготовило два QR-кода. По одному гиды, которые работают как индивидуальные предприниматели, могут подать уведомление о начале или прекращении деятельности. По другому любой может проверить данные в государственном электронном реестре гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма.
Закон касается сразу трех профессий.
Гид знакомит туристов с природными, историческими и культурными достопримечательностями страны или региона.
Экскурсовод проводит экскурсии и рассказывает об экскурсионных объектах.
Инструктор туризма сопровождает туристов на маршрутах и отвечает за их безопасность.
Как начать работать законно
Всего четыре шага.
- Пройти профессиональную подготовку и получить сертификат.
- Подать уведомление о начале деятельности на портале elicense.kz.
- Зарегистрироваться на платформе guides.kazakhstan.travel.
- Проверить свои данные в официальном реестре.
Важное условие. Работать гидом в Казахстане может только гражданин страны.
Что гид обязан делать на маршруте
- Работать по договору с туристами.
- Заранее рассказывать о маршруте и возможных рисках.
- Соблюдать требования безопасности.
- Брать с туристов письменное согласие, если маршрут опасный.
- Давать достоверную информацию о своих услугах.
За что могут наказать
Нарушением считается, если гид:
- работает без уведомления о начале деятельности;
- нарушает требования безопасности туристов;
- не выполняет другие обязанности, которые закон возлагает на гида.
За работу без уведомления штрафуют по статье 463 КоАП. Физическому лицу грозит штраф в 15 АЕК. Если нарушение повторится, ответственность ужесточат.
Быстрее через QR-код
Министерство подготовило два QR-кода. По одному гиды, которые работают как индивидуальные предприниматели, могут подать уведомление о начале или прекращении деятельности. По другому любой может проверить данные в государственном электронном реестре гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма.
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