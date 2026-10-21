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Гидам в Казахстане нужно уведомлять о начале работы: как это сделать и что грозит за нарушение

21 Октября 2026, 14:15
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freepik.ru 21 Октября 2026, 14:15
21 Октября 2026, 14:15
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Фото: freepik.ru

Водите туристов в горы или проводите экскурсии по городу? Тогда до начала работы нужно подать уведомление. Без него гиду, экскурсоводу или инструктору туризма грозит штраф в 15 АЕК, а за повторное нарушение наказание будет жестче. Министерство туризма и спорта объяснило, как работать по закону.

Требования закрепили изменения в законодательстве 2026 года. Комитет индустрии туризма вместе с акиматами собирается усилить проверки, а нарушителей ждут меры административного воздействия.

Гид, экскурсовод или инструктор

Закон касается сразу трех профессий.

  • Гид знакомит туристов с природными, историческими и культурными достопримечательностями страны или региона.
  • Экскурсовод проводит экскурсии и рассказывает об экскурсионных объектах.
  • Инструктор туризма сопровождает туристов на маршрутах и отвечает за их безопасность.

Как начать работать законно

Всего четыре шага.

  1. Пройти профессиональную подготовку и получить сертификат.
  2. Подать уведомление о начале деятельности на портале elicense.kz.
  3. Зарегистрироваться на платформе guides.kazakhstan.travel.
  4. Проверить свои данные в официальном реестре.

Важное условие. Работать гидом в Казахстане может только гражданин страны.

Что гид обязан делать на маршруте

  • Работать по договору с туристами.
  • Заранее рассказывать о маршруте и возможных рисках.
  • Соблюдать требования безопасности.
  • Брать с туристов письменное согласие, если маршрут опасный.
  • Давать достоверную информацию о своих услугах.

За что могут наказать

Нарушением считается, если гид:

  • работает без уведомления о начале деятельности;
  • нарушает требования безопасности туристов;
  • не выполняет другие обязанности, которые закон возлагает на гида.

За работу без уведомления штрафуют по статье 463 КоАП. Физическому лицу грозит штраф в 15 АЕК. Если нарушение повторится, ответственность ужесточат.

Быстрее через QR-код

Министерство подготовило два QR-кода. По одному гиды, которые работают как индивидуальные предприниматели, могут подать уведомление о начале или прекращении деятельности. По другому любой может проверить данные в государственном электронном реестре гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма.

Закон касается сразу трех профессий.

Гид знакомит туристов с природными, историческими и культурными достопримечательностями страны или региона.
Экскурсовод проводит экскурсии и рассказывает об экскурсионных объектах.
Инструктор туризма сопровождает туристов на маршрутах и отвечает за их безопасность.

Как начать работать законно

Всего четыре шага.

  • Пройти профессиональную подготовку и получить сертификат.
  • Подать уведомление о начале деятельности на портале elicense.kz.
  • Зарегистрироваться на платформе guides.kazakhstan.travel.
  • Проверить свои данные в официальном реестре.

Важное условие. Работать гидом в Казахстане может только гражданин страны.

Что гид обязан делать на маршруте

  • Работать по договору с туристами.
  • Заранее рассказывать о маршруте и возможных рисках.
  • Соблюдать требования безопасности.
  • Брать с туристов письменное согласие, если маршрут опасный.
  • Давать достоверную информацию о своих услугах.

За что могут наказать

Нарушением считается, если гид:

  • работает без уведомления о начале деятельности;
  • нарушает требования безопасности туристов;
  • не выполняет другие обязанности, которые закон возлагает на гида.

За работу без уведомления штрафуют по статье 463 КоАП. Физическому лицу грозит штраф в 15 АЕК. Если нарушение повторится, ответственность ужесточат.

Быстрее через QR-код

Министерство подготовило два QR-кода. По одному гиды, которые работают как индивидуальные предприниматели, могут подать уведомление о начале или прекращении деятельности. По другому любой может проверить данные в государственном электронном реестре гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма.

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