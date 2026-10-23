Глава государства анонсировал запуск третьего суперкомпьютера в Казахстане

В Казахстане готовят к запуску третий суперкомпьютер. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил в выступлении, посвящённом Дню Республики, передаёт BAQ.KZ.

По словам главы государства, два суперкомпьютера уже работают, а их вычислительные мощности используют отечественные компании и учёные. Следующая система будет ещё более мощной.

Президент подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта и цифровых технологий становится одним из важных направлений государственной политики.

«Казахстан стал активным участником глобальной цифровой трансформации. В нашей столице функционируют Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai и современный уникальный технопарк Astana Hub. Экспорт IT-услуг превысил один миллиард долларов. Запущены два суперкомпьютера, ресурсы которых служат отечественным компаниям и ученым. На подходе третий очень мощный суперкомпьютер».

Ещё одним крупным проектом станет «Долина ЦОДов» – строящийся кластер центров обработки данных. Он должен стать частью инфраструктуры цифровой экономики Казахстана.

Параллельно в стране реализуют общенациональную стратегию Digital Qazaqstan, которая предусматривает внедрение технологий искусственного интеллекта в различные сферы жизни.

«Прочной основой цифровой экономики призван стать строящийся кластер дата-центров – «Долина ЦОДов». Мы реализуем общенациональную стратегию Digital Qazaqstan, внедряем технологии искусственного интеллекта во все сферы жизни. Все эти шаги нацелены на построение Цифрового, другими словами, прогрессивного государства, стоящего на службе нашего народа».

Точные сроки запуска третьего суперкомпьютера Президент в приведённом фрагменте выступления не назвал.