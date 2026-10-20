Глава государства обсудил с председателем CNMC строительство медеплавильного завода в области Абай
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Совета директоров China Nonferrous Metal Mining Group (CNMC) Вэнь Гана. Стороны обсудили строительство медеплавильного завода на месторождении Актогай в области Абай и дальнейшее промышленное сотрудничество Казахстана и Китая.
Глава государства высоко оценил участие китайской компании, обладающей большим международным опытом в горнодобывающей и металлургической промышленности, в развитии индустриального потенциала Казахстана.
Президент подчеркнул особое значение запуска строительства медеплавильного завода на Актогае. Ожидается, что предприятие придаст дополнительный импульс экономике области Абай и развитию обрабатывающей промышленности страны.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Китай является одним из стратегических и экономических партнеров Казахстана в сферах торговли и инвестиций. По его оценке, запуск проекта свидетельствует о последовательном развитии двустороннего сотрудничества.
Вэнь Ган поблагодарил Главу государства за доверие при реализации масштабного проекта и личное участие в церемонии запуска строительства.
Председатель Совета директоров CNMC заверил, что компания выполнит строительные работы в установленные сроки с применением передовых технологий. Особое внимание будет уделено соблюдению требований промышленной и экологической безопасности.
По словам Вэнь Гана, реализация проекта позволит создать новые рабочие места, расширить подготовку местных кадров и обмен производственным опытом.
По итогам встречи стороны отметили перспективы дальнейшего сотрудничества Казахстана и Китая в металлургии и глубокой переработке сырья.
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