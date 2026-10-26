Глава государства поздравил Президента Австрии с Национальным днем
26 Октября 2026, 10:10
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26 Октября 2026, 10:1026 Октября 2026, 10:10
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Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Ван дер Беллена и народ Австрии с Национальным днем, сообщает Акорда.
Президент Казахстана выразил уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества и пожелал Александру Ван дер Белену успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Австрии – благополучия и процветания.
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