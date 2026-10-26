Глава государства поздравил Президента Австрии с Национальным днем

Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Ван дер Беллена и народ Австрии с Национальным днем, сообщает Акорда.

Президент Казахстана выразил уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества и пожелал Александру Ван дер Белену успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Австрии – благополучия и процветания.