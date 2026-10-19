Глава государства вручил государственные награды спасателям

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил сотрудников органов чрезвычайных ситуаций с Днем спасателя и вручил государственные награды. Во время торжественной церемонии Глава государства поблагодарил специалистов за службу и готовность рисковать собственной жизнью ради спасения других.

Обращаясь к участникам церемонии, Президент подчеркнул особое значение профессии спасателя.

«Значение слова «спасатель» по своей сути отличается глубиной и многогранностью. Понятие «спасение» тесно связано с совершением благих дел и добрых поступков. Оберегать человеческую жизнь, защищать людей от угроз и опасностей, протягивать руку помощи попавшим в беду и находить для них слова поддержки в трудную минуту – все эти благородные черты определяют призвание настоящих спасателей. Именно поэтому наш народ называет вас – всех специалистов чрезвычайных служб – героями мирного времени. И это абсолютно справедливая оценка», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, работа в сфере гражданской защиты требует мужества, решительности и высокой профессиональной подготовки.

«Быть спасателем – это почетная миссия, пользующаяся признанием в обществе. Однако нам не следует забывать и о том, что добросовестный труд в сфере гражданской защиты – это дело, которое под силу далеко не каждому. Бесспорно, предъявляемые к вам требования весьма высоки – вы должны быть смелыми, мужественными, собранными и решительными. Но в первую очередь спасатель – это патриот, переживающий за страну, и высококвалифицированный специалист. Такую сложную профессию выбирают только сильные духом, смелые и ответственные личности», – подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев назвал сотрудников чрезвычайных служб профессионалами, которые проходят специальную подготовку, умеют принимать решения в критических ситуациях и не отступают перед опасностью.