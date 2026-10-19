Глава государства: «Взаимовыручка и поддержка тех, кто оказался в беде, – это традиция, составляющая саму суть нашей нации»

Президент Касым-Жомарт Токаев на церемонии награждения спасателей по случаю профессионального праздника обратил внимание на личную ответственность граждан за безопасность. По словам Главы государства, причиной многих трагедий становятся беспечность и халатное отношение к своим обязанностям.

Президент напомнил, что государство приходит и будет приходить на помощь гражданам, где бы они ни находились. Он связал этот принцип с положениями новой Конституции, в которой защита прав человека, его жизни и безопасности занимает центральное место.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на причинах аварий и катастроф.

«Надо честно признать: источником многих катастроф являются сами люди. Большинство аварий с многочисленными жертвами можно было бы избежать, если бы каждый человек добросовестно выполнял свою работу на вверенном ему участке. Беспечность, халатность некоторых людей оборачиваются тяжелыми последствиями. Общая безопасность складывается из культуры поведения каждого человека. Поэтому больше всего в людях испокон веков ценились и такие качества, как собранность, дисциплина, ответственность», – подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что дисциплина и бережное отношение к окружающей среде должны воспитываться с молодого возраста.

«Трудолюбивые, бдительные и ответственные граждане составляют фундамент передового и безопасного общества. Чтобы стать прогрессивной нацией, нам необходимо воспитать в молодежи законопослушность, стремление к порядку и бережное отношение к окружающей среде. Данные качества должны стать неизменным стандартом новой этики в обществе. Взаимовыручка и поддержка тех, кто оказался в беде, – это традиция, составляющая саму суть нашей нации. Это доказывают и наши соотечественники, которые в мирные дни совершают героические поступки, проявляя образцовую ответственность и самоотверженность. Государство никогда не оставит без внимания подобные поступки граждан и по достоинству оценит их заслуги», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент поблагодарил сотрудников спасательных служб за работу и отдельно отметил граждан, участвующих в развитии сельской противопожарной инфраструктуры.