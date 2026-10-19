Глава государства заслушал доклады о боеготовности Вооруженных сил и расходах Минобороны

Президент Казахстана – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных сил Айткурмана Омарбекова и заместителя министра обороны Татьяну Савельеву. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи Главе государства доложили о текущей деятельности Вооруженных сил, состоянии боевой и мобилизационной готовности, а также выполнении задач, поставленных перед органами военного управления и войсками.

Отдельное внимание было уделено финансовому обеспечению боевой подготовки, исполнению бюджета Министерства обороны и финансированию текущих потребностей армии. Участники встречи обсудили распределение средств с учетом приоритетов боевой подготовки, содержания военной инфраструктуры и обеспечения повседневной деятельности подразделений.

Кроме того, рассмотрены вопросы совершенствования системы военного управления, повышения оперативности принятия решений, мобилизационного планирования и подготовки военного резерва.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по повышению боевой готовности Вооруженных сил, улучшению качества подготовки войск, обеспечению приоритетных потребностей армии и рациональному использованию бюджетных средств.