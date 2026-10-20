Глава ИКАО впервые посетил ЦА: Астана примет Неделю авиационной безопасности

Генеральный секретарь Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Хуан Карлос Саласар впервые прибыл с официальным визитом в Казахстан и Центральную Азию.

Как сообщили в минтранспорта, в аэропорту Астаны высокого гостя встретил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев. Саласар прибыл в сопровождении супруги, госпожи Кардоны.

В рамках визита глава ИКАО примет участие в Неделе авиационной безопасности ICAO Security Week 2026, которая пройдёт в Астане с 20 по 22 октября при поддержке Министерства транспорта Казахстана.

Республика впервые выступает принимающей стороной этого международного мероприятия. Оно объединит руководителей авиационных властей, представителей международных организаций, авиакомпаний, аэропортов и экспертов отрасли.

Ожидается, что итоги встреч помогут укрепить международное сотрудничество в сфере авиационной безопасности и выработать совместные подходы к противодействию современным угрозам.

ИКАО — специализированное учреждение ООН, объединяющее 193 государства и устанавливающее международные стандарты и рекомендуемую практику в сфере гражданской авиации.

Казахстан является членом организации с 1992 года. В 2024 году республика первой среди стран Центральной Азии открыла постоянное представительство при ИКАО в Монреале. Хуан Карлос Саласар занимает должность генерального секретаря организации с августа 2021 года. В 2024 году его переназначили на второй срок.