Глава Nvidia после переговоров о миллиардах пошёл за донером в Берлине
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Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг во время визита в Берлин заглянул в небольшую закусочную Rüyam, где заказал пять порций донер-кебаба и три порции картофеля фри. Об этом сообщает BILD. По данным издания, Хуанг пришёл вместе с супругой и охраной. Он пообщался с сотрудниками заведения, познакомился с владельцем и оставил автограф на стене.
По словам работника закусочной по имени Виссам, миллиардер также оставил чаевые на сумму в несколько сотен евро. Команда Rüyam опубликовала фотографии с бизнесменом в Instagram, назвав его визит особенным событием. В Германию Хуанг приехал для участия в инвестиционном саммите, организованном канцлером Фридрихом Мерцем.
Во встрече участвовали около 200 руководителей немецких и международных компаний. Глава Nvidia объявил о новых инвестициях в Германию, после чего отправился в берлинскую закусочную.
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