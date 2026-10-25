Глава Nvidia после переговоров о миллиардах пошёл за донером в Берлине

Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг во время визита в Берлин заглянул в небольшую закусочную Rüyam, где заказал пять порций донер-кебаба и три порции картофеля фри. Об этом сообщает BILD. По данным издания, Хуанг пришёл вместе с супругой и охраной. Он пообщался с сотрудниками заведения, познакомился с владельцем и оставил автограф на стене.

По словам работника закусочной по имени Виссам, миллиардер также оставил чаевые на сумму в несколько сотен евро. Команда Rüyam опубликовала фотографии с бизнесменом в Instagram, назвав его визит особенным событием. В Германию Хуанг приехал для участия в инвестиционном саммите, организованном канцлером Фридрихом Мерцем.

Во встрече участвовали около 200 руководителей немецких и международных компаний. Глава Nvidia объявил о новых инвестициях в Германию, после чего отправился в берлинскую закусочную.