Глава NVIDIA впервые приехал в Астану и оставил автограф на видеокарте 1998 года

Основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг впервые приехал в Казахстан. В Астане ему показали отечественные разработки в области искусственного интеллекта, беспилотники, цифровые сервисы и проекты крупных дата-центров. Он встретился с казахстанскими стартаперами и студентами, а в Музее сингулярности подписал видеокарту NVIDIA, выпущенную почти 30 лет назад.

Визит состоялся 23 октября в международном центре искусственного интеллекта alem.ai, сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.

Что Дженсен Хуанг сказал о Казахстане

Во время посещения центра глава NVIDIA оценил перспективы казахстанских разработчиков и молодых специалистов.

«Самое ценное, что есть у любой страны, это культура и интеллект её людей. У казахстанских разработчиков, предпринимателей и студентов сейчас редкий шанс создать свой, казахстанский ИИ. С такими амбициями и такой сильной научной и инженерной базой Казахстан вполне может запускать новые стартапы, менять целые отрасли и открывать новые горизонты для молодого поколения», - отметил Дженсен Хуанг.

Казахстанская сторона представила гостю планы по развитию Physical AI. Так называют технологии, которые позволяют искусственному интеллекту управлять физическими объектами, например роботами, беспилотными устройствами и промышленным оборудованием.

Вице-премьер, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев рассказал о намерении развивать такие разработки непосредственно в Казахстане.

«Наше преимущество это сочетание энергетического потенциала, развитой промышленности и растущего числа талантливых инженеров и разработчиков. Вместе с такими технологическими лидерами, как NVIDIA, мы видим возможность превратить Казахстан в глобальную площадку для развития Physical AI, где интеллектуальные системы и робототехника будут создаваться, испытываться и внедряться в реальных промышленных условиях», - заявил министр.

Автограф на видеокарте из 1998 года

Одним из самых необычных эпизодов визита стала экскурсия по Музею сингулярности в центре alem.ai.

Дженсену Хуангу показали, как развивался искусственный интеллект, начиная с ранних технологических разработок и заканчивая современными нейросетями.

Особое место в экспозиции занимает видеокарта NVIDIA RIVA TNT, выпущенная в 1998 году. Глава компании оставил на ней свой автограф.

Теперь видеокарта с подписью основателя NVIDIA останется в музейной коллекции.

Гостю показали и AI Cinema, который организаторы называют первым кинотеатром, посвященным показу контента, созданного с помощью искусственного интеллекта.

Казахстан представил проект дата-центров мощностью до 1 ГВт

Одна из наиболее масштабных тем визита касалась строительства вычислительной инфраструктуры.

Дженсену Хуангу представили Data Center Valley, проект крупного комплекса центров обработки данных в Экибастузе.

Его планируют развивать поэтапно. Совокупная энергетическая мощность инфраструктуры в перспективе может достигнуть 1 ГВт.

По информации организаторов, мощности первой очереди в объеме 215 МВт уже полностью зарезервированы.

В Казахстане рассчитывают, что проект привлечет многомиллиардные инвестиции и заинтересует международные технологические компании, включая партнеров NVIDIA и Firebird AI.

При этом в сообщении о визите не говорится о подписании нового инвестиционного соглашения с NVIDIA по этому проекту.

Какие казахстанские разработки показали главе NVIDIA

В Астане Хуангу представили несколько технологических компаний, работающих над решениями для промышленности, транспорта, спорта и цифровых сервисов.

Среди них ARC Aero, которая разрабатывает собственные летательные аппараты и системы автономного управления полетами.

Компания QazTWIN продемонстрировала решения на основе цифровых двойников. Эта технология позволяет создавать виртуальные модели промышленных объектов, зданий и городской инфраструктуры. Для обследования труднодоступных и опасных участков компания задействует роботизированные устройства Astana Dynamics.

DeepInfra представила облачные вычислительные решения, предназначенные для работы с большими языковыми моделями, генерацией изображений, звука и другими задачами искусственного интеллекта.

MiraiTech занимается носимыми устройствами, которые анализируют движения человека и помогают оценивать физические показатели спортсменов.

Blockchair разрабатывает инструменты для анализа транзакций в публичных блокчейн-сетях.

Генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев отметил, что казахстанские команды уже работают над робототехникой, автономным управлением и интеллектуальными системами.

«Казахстанские стартапы уже разрабатывают решения в области робототехники, автономного управления и интеллектуальных систем. Поэтому мы стремимся создавать условия, в которых такие команды получают доступ к инфраструктуре, экспертизе и международным партнёрам, чтобы развивать свои разработки и выводить их на глобальный рынок», - сказал он.

Хуангу показали, как ИИ помогает получать госуслуги

Еще одна демонстрация касалась повседневных цифровых сервисов.

Глава NVIDIA посетил Self-Service Center, где представили интеллектуального помощника alem.gpt.

Предполагается, что с его помощью пользователи смогут обращаться за государственными и другими услугами на обычном языке, без необходимости самостоятельно искать нужные разделы и формы.

Работа системы основана на моделях искусственного интеллекта, размещенных на вычислительных мощностях Alem.Cloud с графическими процессорами NVIDIA H200.

Гостю продемонстрировали возможности eGov Mobile, цифровые документы, сервис eGov QR и оформление цифровой ипотеки на примере взаимодействия государственных и банковских систем.

Отдельно представили разработки для анализа данных в энергетике, космической отрасли, финансовом секторе и управлении городами.

Речь шла в том числе о прогнозировании экономических показателей, моделировании финансовых процессов и оценке рисков с помощью ИИ.

Встреча с создателями Higgsfield

Во время визита Дженсен Хуанг встретился с основателями Higgsfield, которую организаторы представили как первый казахстанский стартап, достигший оценки в миллиард долларов.

Компания занимается генерацией видео с помощью искусственного интеллекта и является технологическим партнером NVIDIA.

По данным организаторов, аудитория Higgsfield достигла 40 млн уникальных пользователей.

Платформа задействует вычислительные технологии NVIDIA для обучения собственных моделей Soul и разработки агентного продукта Supercomputer 2.0.

На встрече обсуждались развитие генеративного видео и дальнейшее технологическое сотрудничество.

Что показали студентам и будущим программистам

В программе визита нашлось место и встречам с молодежью.

Дженсен Хуанг познакомился с учениками TUMO Astana, где подростки бесплатно изучают программирование и творческие цифровые направления.

Он встретился с победителями международного AI-хакатона HackAlem AI, проведенного при поддержке NVIDIA и OpenAI. По информации организаторов, мероприятие вошло в Книгу рекордов Гиннесса по количеству участников хакатона, посвященного искусственному интеллекту.

Победители сделали памятную фотографию с руководителем NVIDIA.

Затем Хуангу показали Tomorrow School, бесплатную школу программирования и искусственного интеллекта, где обучение строится вокруг самостоятельной работы и практических проектов.

Во встречах принял участие министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Глава NVIDIA познакомился с деятельностью Qazaq AI Research University и ее программами подготовки специалистов по искусственному интеллекту.

Цифровой город стартапов

Еще одной частью программы стала презентация Startup City от Astana Hub.

Это цифровая платформа, объединяющая региональные технологические площадки, образовательные программы, лаборатории и возможности привлечения инвестиций.

Проект построен по принципу интерактивной игры. Участники могут зарабатывать виртуальные монеты, а цифровые двойники отражают реальные объекты инфраструктуры Astana Hub.

По замыслу разработчиков, такая модель должна помогать начинающим предпринимателям находить специалистов, проходить обучение и развивать свои проекты.

О чем глава NVIDIA поговорит с Жасланом Мадиевым

Отдельным событием программы заявлена публичная беседа Дженсена Хуанга с вице-премьером Жасланом Мадиевым.

В центре обсуждения будущее искусственного интеллекта, развитие вычислительной инфраструктуры, робототехники и возможности Казахстана на международном технологическом рынке.

Организаторы намерены затронуть влияние ИИ на промышленность, образование и рынок труда, а также подготовку специалистов для новых профессий.

Визит главы NVIDIA завершает AI Month, который начался в Казахстане 23 сентября с международного хакатона HackAlem AI. Генеральным партнером серии мероприятий выступила NVIDIA.