Глава ЦРУ тайно прилетел в Москву

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву для встреч, сообщает CBS News со ссылкой на источники. Официально Вашингтон и Москва пока не раскрывают деталей его визита. Ранее утром 25 августа во Внуково приземлился военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III. По данным Flightradar24, борт с позывным RCH4555 прилетел в Москву из Риги. До этого самолет находился на авиабазе Эндрюс в США.

Вскоре после появления самолета в аэропорту Москвы журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила, что на его борту находился Рэтклифф. По ее данным, директор ЦРУ прибыл для проведения встреч в российской столице. При этом официального подтверждения визита со стороны американских или российских властей пока нет. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о прибывшем американском самолете. Он также сообщил, что встреч представителей американской администрации в Кремле на этой неделе не запланировано.

Сам факт появления американского военного борта в Москве стал необычным событием. По данным СМИ, C-17 не прилетал в российскую столицу с 2017 года. Цель встреч Рэтклиффа в Москве пока не раскрывается.