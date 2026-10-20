Главе государства доложили о возврате активов на 1,3 трлн теңге и снижении преступности
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Президент Касым-Жомарт Токаев принял Генерального прокурора Берика Асылова. Главе государства доложили о возврате активов на 1,3 трлн теңге, снижении преступности и восстановлении прав более 400 тысяч казахстанцев, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Генеральный прокурор сообщил, что за девять месяцев 2026 года количество уголовных правонарушений в стране сократилось на 14,6%. В общественных местах преступность снизилась на 22,3%, на улицах на 20,1%.
Берик Асылов рассказал о совместной работе правоохранительных органов по противодействию интернет-мошенничеству, наркопреступности и другим уголовным правонарушениям.
По его данным, на сегодняшний день государству возвращены активы на общую сумму 1,3 трлн теңге.
За счет этих средств профинансированы строительство и реконструкция 466 объектов социальной инфраструктуры. Работы на 378 объектах уже завершены.
Среди них крупные медицинские учреждения в шести областях, футбольный стадион имени К. Мунайтпасова в Астане, реконструированные аэропорты Балхаша, Павлодара и Аркалыка.
Отдельно Генеральный прокурор доложил о международном сотрудничестве. Казахстан заключил 92 договора с 39 юрисдикциями по вопросам возврата активов, экстрадиции и выдачи преступников. В страну экстрадированы 50 человек, иностранным государствам выданы 123 человека.
На встрече обсудили и защиту инвесторов. С начала года прокуратура оказала помощь 2886 инвесторам. Под прокурорским сопровождением находятся 3,5 тысячи инвестиционных проектов.
Для выявления проблем при реализации проектов Национальную цифровую инвестиционную платформу интегрировали с системой «Цифровой надзор».
В социально-экономической сфере прокуроры восстановили конституционные права 413 тысяч граждан, включая трудовые права более 200 тысяч работников.
По данным Генпрокуратуры, взыскана задолженность по заработной плате на 2,5 млрд теңге и алиментам на 7,9 млрд теңге.
Прокуроры пресекли нарушения при расходовании государственных средств на 535 млрд теңге. Из этой суммы в бюджет возмещено 66,4 млрд теңге.
Отдельное внимание участники встречи уделили продвижению принципа «Закон и Порядок», в том числе среди молодежи, и внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта в прокурорский надзор.
По итогам встречи Глава государства поручил продолжить работу по укреплению законности и общественной безопасности, защите прав граждан и поддержанию правопорядка, в том числе в электоральный период.
Президент подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения конституционных ценностей Справедливого Казахстана.
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