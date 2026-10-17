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  • Глеб Коваленя обновил рекорд Казахстана на этапе Кубка мира по плаванию в Астане

Глеб Коваленя обновил рекорд Казахстана на этапе Кубка мира по плаванию в Астане

Казахстанский пловец показал результат 21,22 секунды на дистанции 50 метров вольным стилем и занял пятое место в финале.

17 Октября 2026, 17:18
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НОК РК 17 Октября 2026, 17:18
17 Октября 2026, 17:18
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Фото: НОК РК

В Астане завершились финальные заплывы второго дня этапа Кубка мира по плаванию. Глеб Коваленя обновил рекорд Казахстана на дистанции 50 метров вольным стилем.

Как сообщает НОК РК, спортсмен преодолел дистанцию за 21,22 секунды и финишировал пятым. Утром Коваленя установил национальный рекорд, который затем улучшил в финальном заплыве.

В соревнованиях на дистанции 100 метров баттерфляем Адильбек Мусин показал результат 51,32 секунды и занял седьмое место. Максим Сказобцов в этой же дисциплине финишировал девятым со временем 51,57 секунды.

На дистанции 200 метров брассом Айбат Мырзамуратов занял восьмое место, преодолев дистанцию за 2 минуты 7,34 секунды. Егор Попов показал девятый результат на дистанции 100 метров комплексным плаванием — 54,68 секунды.

Среди женщин Софья Сподаренко финишировала десятой на дистанции 100 метров баттерфляем с результатом 59,66 секунды.

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