В рамках Международного форума "Астана" Президент Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с вице-президентом компании Google по Центральной и Восточной Европе Патриком Ворнкингом, передаёт BAQ.KZ.

Глава государства отметил значимый вклад Google в цифровую трансформацию Казахстана и подчеркнул, что республика ставит перед собой амбициозную цель — стать ведущим цифровым хабом Евразии, а также региональным лидером по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в экономику, социальную сферу и государственное управление.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан уже реализует масштабные инициативы в сфере цифровизации, развивает вычислительные мощности, центры обработки данных, а также инвестирует в подготовку специалистов в сфере ИТ и AI.

Вице-президент Google высоко оценил усилия Казахстана по созданию современной цифровой инфраструктуры и отметил, что страна демонстрирует устойчивый прогресс в развитии человеческого капитала и цифровых компетенций, необходимых для построения технологичного и инновационного будущего.

В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества в сферах искусственного интеллекта, облачных технологий, цифрового образования и повышения цифровой грамотности населения.