Горные территории Алматы отчистили от мусора

В Алматы прошла масштабная экологическая акция по уборке Большого и Малого Алматинских ущелий. В мероприятии приняли участие сотрудники акимата, национального парка, представители молодежных организаций, волонтеры и неравнодушные жители.

Главная цель акции — не только очистка природных территорий от бытового мусора, но и формирование экологической культуры, повышение личной ответственности жителей и туристов за сохранение уникальной природы Алматы.

Как отметили в акимате, горные ущелья являются одними из наиболее посещаемых туристских направлений города. С ростом туристского потока увеличивается и нагрузка на окружающую среду. Несмотря на регулярные уборочные работы, отдельные посетители продолжают оставлять после себя мусор, загрязняя природные территории и нанося ущерб экосистемам.

Сохранение чистоты гор — ответственность не только коммунальных и природоохранных служб, но и каждого посетителя. Даже масштабные экологические акции не смогут решить проблему без бережного отношения людей к природе.

В целях предупреждения нарушений Департамент полиции города Алматы усилил мониторинг и патрулирование горных территорий. Работа по поддержанию чистоты, профилактике нарушений и усилению экологического контроля будет продолжена на постоянной основе.