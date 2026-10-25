Горные территории Алматы отчистили от мусора
В Алматы прошла масштабная экологическая акция по очистке горных территорий.
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В Алматы прошла масштабная экологическая акция по уборке Большого и Малого Алматинских ущелий. В мероприятии приняли участие сотрудники акимата, национального парка, представители молодежных организаций, волонтеры и неравнодушные жители.
Главная цель акции — не только очистка природных территорий от бытового мусора, но и формирование экологической культуры, повышение личной ответственности жителей и туристов за сохранение уникальной природы Алматы.
Как отметили в акимате, горные ущелья являются одними из наиболее посещаемых туристских направлений города. С ростом туристского потока увеличивается и нагрузка на окружающую среду. Несмотря на регулярные уборочные работы, отдельные посетители продолжают оставлять после себя мусор, загрязняя природные территории и нанося ущерб экосистемам.
Сохранение чистоты гор — ответственность не только коммунальных и природоохранных служб, но и каждого посетителя. Даже масштабные экологические акции не смогут решить проблему без бережного отношения людей к природе.
В целях предупреждения нарушений Департамент полиции города Алматы усилил мониторинг и патрулирование горных территорий. Работа по поддержанию чистоты, профилактике нарушений и усилению экологического контроля будет продолжена на постоянной основе.
"Чистые горы Алматы — наша общая ответственность. Каждый, кто приезжает отдыхать на природу, должен соблюдать простое правило: не оставлять после себя мусор и бережно относиться к окружающей среде", - отметили в акимате города.
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