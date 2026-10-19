Город в городе: какие «подарки» преподнесут регионы Казахстана новому району Семея

Smart City – новый район Семея, который планируют построить рядом с сосновым бором. В перспективе здесь смогут жить около 75 тысяч человек. Уже началось строительство первых социальных объектов, проектируются инженерные сети, проводятся гидрогеологические исследования и определяются будущие транспортные коридоры.

При этом территория оказалась непростой с инженерной точки зрения. Здесь высоко залегают грунтовые воды, есть заболоченные участки. Кроме того, Семей до сих пор не имеет полноценных канализационно-очистных сооружений.

Каким должен стать новый район, почему для него выбрали именно эту территорию и что уже происходит на площадке будущего Smart City, рассказал руководитель Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений области Абай Ануар Бейсенов.

Город на 75 тысяч жителей

По замыслу проектировщиков, Smart City должен стать полноценной частью Семея, а не отдельным жилым массивом. Район появится на северо-восточной окраине города, за нынешним поселком Аксай.

Расчетная численность населения – около 75 тысяч человек. Жилищный фонд должен составить примерно 2,2 млн квадратных метров. Сам район займет около тысячи гектаров. Полностью освоить эту территорию планируют примерно за 15 лет.

Одна из сложностей – земельные участки. Для реализации проекта предполагается изъять около 600 участков. В освоении территории смогут участвовать как государство, так и частные застройщики.

Изначально Smart City задумывался как район преимущественно высотной застройки. Позже от этой идеи решили отказаться.

Изначально мы говорили, что это будет супервысотное строительство. Но от этой идеи мы отошли. У нас будет интересный район Сити, где будут сконцентрированы самые высокие многоэтажки, – рассказал Ануар Бейсенов.

Застройка будет разной по высоте. Проект предусматривает дома в 5–7, 7–9 и 9–13 этажей. Здания высотой до 15 этажей будут скорее исключением.

Фото: Анатолий Тернов

По словам архитектора, в Семее нет большого спроса на высокие этажи.

Я так понимаю, у семейчан нет спроса на высокие этажи. Причина здесь не только в градостроительной концепции, но и в особенностях спроса. Семейчане традиционно предпочитают более низкую этажность – 3–4 этажа, – отметил он.

При этом Smart City не должен превратиться исключительно в спальный район. Здесь предусмотрены школы, детские сады, медицинские учреждения, объекты культуры и спорта, торговые площадки и административные здания.

Логика здесь достаточно простая: человек должен иметь возможность получить основные услуги рядом с домом. В пределах района предполагаются школы, детские сады, поликлиники, пожарная часть, станции скорой помощи, кружки и другие социальные объекты, – подчеркнул главный архитектор.

Что уже строят

Smart City включили в откорректированный генеральный план Семея. Весной этого года на территории начались первые строительные работы. Постепенно появляются и контуры будущих улиц, которые пока имеют рабочие названия.

Например, вдоль будущей улицы С1 планируется разместить несколько социальных объектов. Их строят в рамках акции «Абайға құрмет», приуроченной к юбилею Абая.

Разные регионы страны участвуют в создании инфраструктуры Семея. Мангистауская область строит Дом дружбы, Алматы – медиацентр, Шымкент – творческий центр. Туркестанская область участвует в строительстве выставочного центра, Павлодарская – центра настольного тенниса.

Фото: Анатолий Тернов

Часть объектов появится за пределами самого Smart City. На левом берегу, на территории бывшего стадиона «Пищевик», Актюбинская область строит Дворец единоборств. Восточно-Казахстанская область должна благоустроить около двух километров набережной Иртыша. Область Жетісу готовит проект въездной арки со стороны алматинской трассы.

Еще один крупный объект Smart City – университетский госпиталь. Для него выделили 5,7 гектара земли, оформили необходимые документы и начали проектирование. У проекта уже есть инвестор. Кроме того, в районе рассматривается строительство международного колледжа.

Здесь также планируют построить большую четырехминаретную мечеть. Территория уже огорожена, однако само строительство пока не началось.

Власти рассчитывают сначала создать в районе основные общественные и социальные объекты, а затем активнее привлекать частных застройщиков.

Сначала мы разместим в проектно-детальной планировке социальные и административные объекты, чтобы у застройщиков появились точки притяжения. Привлечение частных застройщиков планируется активизировать после утверждения градостроительной документации. Следующий этап должен начаться уже со следующего года. Пока инвесторов в полном объеме на территорию не пускаем, – объяснил Бейсенов.

Почему новый район решили строить именно здесь

После образования области Абай власти рассматривали разные варианты развития Семея как областного центра.

Один из них предполагал обновление уже существующей городской застройки: реконструкцию старых районов, освоение отдельных территорий и строительство новых объектов внутри сложившихся границ города.

Ранее площадкой для нового района также рассматривали поселок Жоламан на левом берегу. Первый аким области Абай Нурлан Уранхаев видел дальнейшее развитие города именно в этом направлении.

Обсуждался и другой вариант – выкупать участки в частном секторе, сносить старые дома и строить на их месте новые объекты.

Один из примеров – территория за площадью Ауэзова, где планируется новый драматический театр. Там находятся 84 земельных участка. Их уже выкупили, однако существующие строения еще необходимо снести.

Но строительство внутри старых районов требует дополнительных затрат на инженерные сети.

Чтобы что-то там построить, надо реконструировать те сети, что лежат под землей. Они не подходят. В результате стоимость инженерной подготовки участка может оказаться сопоставимой или даже выше стоимости самого объекта. На свободной территории логика другая. Новые сети можно проектировать сразу с расчетом не на один объект, а на целый развивающийся район, – объясняет Бейсенов.

В итоге весной 2025 года аким области Абай Берик Уали заявил, что одним из основных направлений развития Семея станет территория Smart City. Таким образом, акцент сместился с перестройки существующих кварталов на расширение города.

Фото: Анатолий Тернов

Под землей – вода

Однако свободная территория тоже потребовала дополнительных исследований.

Сейчас здесь проводят гидрогеологические работы и бурят 90 скважин. Исследования показали, что на площадке сложный рельеф, а часть территории заболочена.

Причем вода появляется здесь не только после дождей или таяния снега.

Здесь течет подземная река, которая в этом районе выходит наружу, – рассказал Ануар Бейсенов.

С похожей проблемой уже сталкивалась расположенная неподалеку БСМП. Весной грунтовые воды подтапливают подвалы медицинского учреждения.

Теперь вопрос отвода воды приходится решать и при строительстве будущего стадиона на 22 тысячи мест.

Специалисты «Семейгидрогеологии» предлагают построить новый водозабор. По словам Бейсенова, это позволит решить сразу две задачи: обеспечить водой правобережную часть города и снизить объем подземных вод, выходящих на поверхность.

Это самая вкусная и качественная питьевая вода, как говорят специалисты этого предприятия. Но пока она просто выходит наружу, – отметил архитектор.

Предполагается, что часть воды будет забираться через водозабор. Излишки поверхностных вод планируют направлять в Иртыш с помощью новой ливневой канализации.

Для Семея этот вопрос особенно важен: полноценной системы ливневой канализации в городе сегодня нет.

Лесной массив хотят сохранить

Еще одна задача проектировщиков – сохранить природный ландшафт территории.

Здесь есть лесной массив, заболоченные участки и естественные понижения рельефа. Их хотят учитывать при создании общественных пространств.

В проекте предусмотрены зеленые коридоры, парки и прогулочные зоны.

Основная идея – сделать непрерывные зеленые каналы, так как здесь есть и пойменный лес. Его надо просто почистить. Одна из перспективных прогулочных связей может соединить нынешнюю БСМП и территорию Smart City через зеленую зону. В проекте также предусмотрена прудовая зона. Иными словами, природные особенности территории должны стать частью архитектуры района, а не препятствием, которое необходимо полностью устранить, – отметил архитектор.

При этом название Smart City, по словам Бейсенова, не означает, что район будут застраивать футуристическими зданиями или наполнять необычными технологиями.

Основной акцент хотят сделать на удобной организации пространства.

Ничего сверхъестественного показывать не планируем. Будем стараться максимально использовать материалы казахстанского содержания. Здесь все реализуемо. В дальнейшем для частных застройщиков предполагается установить требования к облику зданий – в том числе к фасадам и дизайн-коду, – рассказал Бейсенов.

Главная инфраструктурная задача – сети

Один из самых сложных вопросов для Smart City связан с канализацией.

Полноценных канализационно-очистных сооружений в Семее сейчас нет. Сточные воды по трубопроводу поступают на поля фильтрации, где отстаиваются.

Для нового района такую систему использовать не планируют. Поэтому проект предусматривает строительство канализационно-очистных сооружений.

Предполагается задействовать существующие направления сетей, в том числе те, которые раньше шли в сторону кожевенного завода, и соединить их с новыми очистными сооружениями. Параллельно должна появиться система ливневой канализации.

Отдельное решение требуется и по теплоснабжению.

Ждать строительства ТЭЦ-3, которая пока находится на стадии проектирования, для запуска Smart City невозможно. Поэтому в административно-деловом центре проектируют отдельную котельную. Сейчас проект проходит экспертизу.

Еще один важный вопрос – транспорт.

На сегодня важно правильно сформировать транспортные коридоры, которые свяжут новый район с правобережной и левобережной частями города. Одним из ключевых проектов станет дорога к БСМП с переходом через железнодорожную ветку. Именно железная дорога является одной из причин постоянных заторов в Семее, – говорит главный архитектор.

Строительство нового района одновременно требует решения нескольких инфраструктурных вопросов, которые существуют в городе уже давно: канализации, ливневого водоотведения, теплоснабжения и транспортных связей.

Подрядчиков много – проекты нужно связать между собой

Над инфраструктурой Smart City работают сразу несколько подрядчиков и проектировщиков.

Постановлением правительства определены организации, которые отвечают за дороги, водоснабжение, водоотведение, ливневую канализацию, освещение и теплоснабжение.

Главная сложность – синхронизировать их работу.

У каждой компании, занимающейся строительством инженерной инфраструктуры, свой проектировщик, который считает себя правым. Поэтому ежедневно приходится искать решения, которые позволят увязать между собой отдельные проекты, – рассказал Бейсенов.

Есть и вопрос финансирования. Если деньги поступят только одному подрядчику, а организация, отвечающая за связанную инфраструктуру, финансирование вовремя не получит, работы могут разойтись по срокам.

Если деньги раньше получит один подрядчик, он начнет работу, тогда как другой, отвечающий за связанную систему, может остановиться. Именно поэтому главная задача на сегодня – правильно и грамотно скоординировать работу всех участников, – пояснил архитектор.

По словам Бейсенова, после утверждения градостроительной документации основные параметры проекта должны стать более стабильными. Существенно менять ее в течение пяти лет уже не планируют.

После прохождения первого этапа градостроительной документации участки начнут предлагать частным застройщикам. При этом они будут ориентироваться на уже определенные социальные и общественные объекты.

Сам главный архитектор признает, что масштабный проект может вызывать разные оценки. Решение о строительстве Smart City он называет «сверхволевым».

Это тот имиджевый проект, который нужно завершить, раз начали. Моя задача на сегодня – сделать качественную градостроительную документацию, – заключил Ануар Бейсенов.

Территория нового района уже определена, строительство первых объектов началось. Следующие этапы будут зависеть от готовности градостроительной документации, инженерной инфраструктуры, финансирования и прихода частных застройщиков.