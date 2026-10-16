Группу подозреваемых в изготовлении наркотиков задержали в Актобе
По данному факту проводится досудебное расследование.
16 Октября 2026, 07:11
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16 Октября 2026, 07:1116 Октября 2026, 07:11
35Фото: МВД РК
Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Актобе установили группу местных жителей, подозреваемых в изготовлении наркотических средств путем химической переработки.
При опросе соседей получена информация о том, что в одной из квартир систематически собирались граждане и, предположительно, изготавливали наркотические средства.
В ходе осмотра изъяты пять шприцев, две пластиковые емкости с жидкостью, 500 гр подготовленной маковой смеси в кастрюле и 500 гр использованного мака в пакете.
По изъятым веществам назначена экспертиза. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.
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