Грузоперевозки между Казахстаном и Китаем выросли до 28,4 млн тонн

За девять месяцев 2026 года через железнодорожные погранпереходы Казахстана и Китая перевезли 28,4 млн тонн грузов. Это на 8% больше, чем за тот же период прошлого года, передает BAQ.KZ со ссылкой на КТЖ.

Причем больше грузов идет из Казахстана в Китай. За январь–сентябрь в этом направлении отправили 17,6 млн тонн, что на 9% больше прошлогоднего показателя. В обратном направлении – из Китая в Казахстан – перевезли 10,8 млн тонн, рост составил 8%.

Для сравнения, за весь 2025 год объем перевозок между двумя странами достиг 35,6 млн тонн. Из Казахстана в Китай тогда отправили 22,2 млн тонн, обратно – 13,4 млн тонн.

Теперь Казахстан предлагает поднять планку еще выше. На 2027 год казахстанская сторона предлагает установить объем перевозок на уровне 42,3 млн тонн: 26,8 млн тонн в направлении Китая и 15,5 млн тонн – из Китая.

Эти показатели обсуждают на 35-м совещании смешанных комиссий пограничных железных дорог Казахстана и КНР, которое проходит в Китае.

Чтобы пропускать больше поездов и грузов, КТЖ расширяет инфраструктуру на ключевых направлениях. Вторые пути построили на участке Моинты – Достык, появилась обводная линия Жетыген – Казбек-Бек в обход железнодорожного узла Алматы.

На участке Жетыген – Алтынколь открыли пять раздельных пунктов и построили вторые пути на двух перегонах. На станции Алтынколь добавили восемь сортировочных и четыре дополнительных пути узкой колеи.

В КТЖ отмечают, что дальнейший рост перевозок потребует синхронного развития железнодорожной инфраструктуры Казахстана и Китая. Отдельно стороны намерены обсудить бесперебойную работу погранпереходов и увеличение перевозок сельскохозяйственной продукции.

По итогам совещания представители двух стран планируют подписать протокол.