Грузовик-ассенизатор упал с моста после ДТП с Tesla в Астане

Авария произошла на объездной трассе столицы. 71-летнего водителя грузовика доставили в больницу.

20 Октября 2026, 03:10
АВТОР
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Скриншот видео 20 Октября 2026, 03:10
20 Октября 2026, 03:10
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Фото: Скриншот видео

Дорожно-транспортное происшествие с участием Tesla и грузовика-ассенизатора произошло 19 октября на объездной трассе Астаны. После столкновения грузовик пробил ограждение и упал с моста.

По предварительным данным полиции, за рулём Tesla находилась 49-летняя женщина. При движении по развязке на подъём к мосту она не уступила дорогу грузовику, который ехал по главной дороге.

В результате столкновения грузовой автомобиль повредил дорожное ограждение и упал с моста.

71-летнего водителя грузовика доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

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