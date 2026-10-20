Грузовик-ассенизатор упал с моста после ДТП с Tesla в Астане
Авария произошла на объездной трассе столицы. 71-летнего водителя грузовика доставили в больницу.
20 Октября 2026, 03:10
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20 Октября 2026, 03:1020 Октября 2026, 03:10
228Фото: Скриншот видео
Дорожно-транспортное происшествие с участием Tesla и грузовика-ассенизатора произошло 19 октября на объездной трассе Астаны. После столкновения грузовик пробил ограждение и упал с моста.
По предварительным данным полиции, за рулём Tesla находилась 49-летняя женщина. При движении по развязке на подъём к мосту она не уступила дорогу грузовику, который ехал по главной дороге.
В результате столкновения грузовой автомобиль повредил дорожное ограждение и упал с моста.
71-летнего водителя грузовика доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.
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