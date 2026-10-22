Хлопок газа в элитном ЖК Алматы: пострадали двое детей

В элитном жилом комплексе Esentai City в Алматы произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадали двое детей. По предварительной информации, причиной могла стать утечка природного газа.

Инцидент произошел 22 октября в трехэтажном жилом доме на улице Каппарова в Медеуском районе.

В акимате Алматы подтвердили происшествие.

«22 октября в Медеуском районе Алматы, на улице Каппарова, в трёхэтажном жилом доме произошёл хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. По предварительным данным, причиной могла стать утечка природного газа. В результате происшествия двое несовершеннолетних получили лёгкие травмы. В настоящее время ответственные службы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего», - сообщили в акимате.

Как могла произойти утечка газа

По предварительным данным, причиной могла стать утечка природного газа.

Природный газ при утечке способен накапливаться в закрытом пространстве, особенно если вентиляция недостаточна. Когда его концентрация в воздухе достигает определенного уровня, для воспламенения смеси может оказаться достаточно искры от электрического оборудования или другого источника зажигания.

При этом природный газ легче воздуха и обычно поднимается вверх. Поэтому, если утечка действительно произошла в подвале, специалистам предстоит выяснить, где находился ее источник и каким образом образовалась газовоздушная смесь.

Хлопок может произойти без последующего пожара. Это означает, что кратковременное воспламенение смеси не обязательно сопровождается продолжительным горением.

Пока специалисты не установили, что стало источником возможной утечки и где находилась точка воспламенения.

Официальных данных о состоянии газового оборудования, повреждениях здания и необходимости эвакуации жильцов пока нет.

Обстоятельства происшествия выясняются.