По информации Daryo.uz, известный экономист Бехзод Хошимов в YouTube-подкасте Cactuz заявил, что Узбекистану будет крайне сложно достичь экономического уровня Казахстана при текущих темпах роста. Об этом подробнее - в материале BAQ.KZ.

По его словам, Узбекистану сложно добиться высоких результатов при темпах экономического роста в 5% в год. Экономике страны необходимо расти не менее чем на 8%, чтобы приблизиться к показателям Казахстана.

"Тогда, примерно через 30 лет мы можем догнать Казахстан. В Казахстане доход на душу населения в 5-6 раз выше, чем у нас. Мы настолько бедны, что если наш доход увеличится в шесть раз, то есть если доход каждого узбекистанца увеличится на столько же, то мы догоним Казахстан", - сказал Бехзод Хошимов.

Бехзод Хошимов подчеркнул, что даже если ВВП на душу населения Узбекистана вырастет более чем на 5% за 10 лет, вряд ли это позволит стране догнать Казахстан.