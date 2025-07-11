  • 11 Июля, 20:53
  • BAIGENEWS

Хошимов: Экономике Узбекистана нужны десятилетия, чтобы догнать Казахстан

При темпах роста в 5% Узбекистан может приблизиться к уровню Казахстана только через 30 лет, заявил экономист.

Сегодня, 18:51
АВТОР
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Скриншот из видео Сегодня, 18:51
Сегодня, 18:51
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Фото: Скриншот из видео

По информации Daryo.uz, известный экономист Бехзод Хошимов в YouTube-подкасте Cactuz заявил, что Узбекистану будет крайне сложно достичь экономического уровня Казахстана при текущих темпах роста. Об этом подробнее - в материале BAQ.KZ.

По его словам, Узбекистану сложно добиться высоких результатов при темпах экономического роста в 5% в год. Экономике страны необходимо расти не менее чем на 8%, чтобы приблизиться к показателям Казахстана.

"Тогда, примерно через 30 лет мы можем догнать Казахстан. В Казахстане доход на душу населения в 5-6 раз выше, чем у нас. Мы настолько бедны, что если наш доход увеличится в шесть раз, то есть если доход каждого узбекистанца увеличится на столько же, то мы догоним Казахстан", - сказал Бехзод Хошимов.

Бехзод Хошимов подчеркнул, что даже если ВВП на душу населения Узбекистана вырастет более чем на 5% за 10 лет, вряд ли это позволит стране догнать Казахстан.

"Есть много сомнений, что Узбекистан вообще войдёт в число стран со средним уровнем дохода в мире. Прежде всего, постоянный экономический рост на уровне 5 процентов сам по себе сомнителен", - добавил он.

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