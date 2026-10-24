И в снег, и в дождь: 3 миллиона сосен высаживают в сгоревших лесах Абайской области 

В природном резервате «Семей орманы» заканчивается осенняя посадка хвойной рассады. На выгоревших пространствах работают сотни людей и больше 40 единиц техники. За короткое время, до наступления сильных холодов, на опустошённые гектары нужно успеть высадить больше трёх миллионов сеянцев сосны обыкновенной. Поэтому лесники призывают всех принять участие в лесо-восстановительных работах. Сложный труд могут осилить далеко не все. Кто и как восстанавливает сгоревший лес, в репортаже корреспондента BAQ.KZ.

Осенняя посадка

С 1 октября на территории государственного лесного природного резервата «Семей Орманы» идёт осенняя посадка сосны обыкновенной. План октября - восстановить 1 059 гектаров горельника. Работы одновременно проходят в семи филиалах - Бегеневском, Букебаевском, Жанасемейском, Канонерском, Морозовском, Новошульбинском и Семипалатинском.

Большая часть участков относится к старым гарям 1997 года, часть - к территории, пострадавшей от масштабного пожара 2023 года.

К концу октября осень в Семее почти превратилась в зиму. Дождь каждый день уверенно переходит в мокрый снег, в результате земля становится сырой, а ветер - холоднее. Но люди в тёплых куртках и перчатках, вооружившись лопатами и термосами горячего чая, продолжают заниматься посадкой леса. Вокруг - трактора, инвентарь, ящики с рассадой и огромные территории выжженного пожарами леса. План - почти 3,5 млн саженцев. За короткий агротехнический срок нужно успеть их высадить, пока почва не стала твёрдой.

Для людей погода почти зимняя, но для лесных культур - подходящая, говорят лесники.

«Если идут дожди или даже снег, но земля ещё не промёрзла, для нас это самое то. Сейчас почва увлажнённая, влага уходит на глубину до 30-40 сантиметров. Конечно, когда становится холодно, работы останавливаем, но стараемся максимально ускоряться», - рассказывает руководитель отдела воспроизводства природных комплексов резервата «Семей Орманы» Замира Галиева.

На посадке заняты 238 человек. В поле работает больше 40 единиц техники, в том числе 25 тракторов. К посадке также регулярно присоединяются волонтёры. В этом году вместе с лесниками работают школьники, студенты, железнодорожники, спасатели, банковские сотрудники, представители благотворительного фонда. После катастрофического пожара 2023 года на судьбу соснового бора обратили внимание многие. Поэтому в эти дни можно увидеть фото и видео-отчёты об акциях помощи лесникам.

Посадка сосновой рассады проходит два раза в год - весной и осенью. Весной сеянцы, похожие на ростки моркови, высаживают во влажную от талых вод землю. Осенью - в мокрую от сентябрьских и октябрьских дождей. Это очень важно, так как без нужного количества влаги будущие сосны могут погибнуть.

Желающих мало

Для работы на сгоревших территориях привлекают сотрудников резервата и сезонных рабочих, для которых назначают зарплату примерно в 150-180 тысяч тенге за месяц в зависимости от объёма и нормы. Иногда управляются и за три недели.

Все дни проходят на ногах, а за сеянцами приходится ходить по лесному участку по километру в каждую сторону. Это очень тяжёлый труд, отмечают в резервате.

Норма тоже впечатляет: один человек за рабочий день способен посадить до 1 250 сеянцев в мягкую почву и около 920 в тяжёлую влажную землю.

Если осенью озеленяют чуть больше 1000 га, то весной территория восстановления была в 4 раза больше. Всё дело в количестве посадочного материала.

«Весной посадили 4 088 гектара, и там было задействовано намного больше сеянцев и людей. Осенние посадки идут поменьше. Потому что есть возможность высаживать только до 3 млн. штук сеянцев. Весной мы производим выкопку посадочного материала со всех питомников. Поэтому у нас и получается большое количество саженцев», - поведала о разнице объёмов Замира Галиева.

Количество посадочного материала заранее определено рабочим проектом в рамках лесного кодекса. Правда, мало кто рвётся поработать во благо будущего соснового бора, которым гордится вся страна.

«Чем больше рук выходит в поле, тем быстрее удаётся пройти необходимую площадь в сжатые агротехнические сроки. Но таких желающих мало. Поэтому призываем всех неравнодушных», - обратилась к народу наша собеседница.

На очереди десятки тысяч гектаров

Главным документом, который определяет территории для восстановления леса, является лесоустроительный рабочий проект. Перед посадкой территории расчищают от гари. Этой осенью восстанавливают 1 059 га.

«Из запланированных территорий 40 га будут возделывать с учётом рекомендаций корейских специалистов. Их отличие в расстоянии между сеянцами. Всё остальное мы засеваем по старым схемам. Расход такой: 3 428 саженцев с открытой корневой системой на гектар и 4 800 штук с закрытой корневой системой на один гектар. Корейская посадка проходит из расчёта 3 200 штук на гектар во время осенних работ. Она отличается от наших стандартов расстоянием между саженцами. У каждого участка свои почвенные и лесорастительные условия, поэтому универсального рецепта для всего резервата нет», - привела цифры наша собеседница.

Масштабы пожара конца 90-х годов были настолько огромны, что ещё 40 тысяч га сгоревших в то время территорий требуют восстановления. А на очереди ещё 60 тысяч га сгоревшего в 2023 году бора.

«На территории горельника 2023 года мы восстановили 310 гектаров, на которых высажено 508 513 штук саженцев. И вот сейчас мы ведём работу на площади ещё 40 га, где мы укореним 94 400 штук. Остальные 1000 га осенней посадки этого года относятся к территории гари 1997 года в Бегеневском филиале резервата», - рассказала Замира Галиева.

От шишки до будущего леса

Для высадки на территории сгоревшего леса используют сеянцы с открытой и закрытой корневой системой.

В составе «Семей орманы» работают девять лесных питомников, которые выращивают хвойную рассаду для леса. Один из них - лесосеменная станция с комплексом по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой в селе Карамурза Бескарагайского района.

Сеянцы с закрытой корневой системой выращивают в теплицах в торфяном субстрате. За один цикл в одной теплице может находиться до 536 тысяч растений. Первую ротацию высевают с конца марта. Около 70 дней сеянцы растут в теплице, после чего их выносят на площадку закаливания. Затем начинается вторая ротация, которая продолжается до конца сентября.

В конце сентября сеянцы вынимают из тепличных кассет и ящиков и отправляют на посадку в лес. Ежегодно комплекс способен производить около трёх миллионов стандартных сеянцев с закрытой корневой системой. В нынешнем сезоне из них для осенних работ подготовлено 2 млн. 890 тысяч.

Есть и посадочный материал с открытой корневой системой в грунте на улице. Его выращивание занимает два года, тогда как сеянец с закрытой корневой системой можно получить примерно за полгода.

Всего этой осенью планируется высадить 3 405 292 сеянца.

Борьба за выживание

После посадки маленького саженца начинается его борьба за жизнь. Сосна должна пережить первую весну, жаркое лето, засуху, конкуренцию с травой и недостаток влаги. И именно лето становится главным испытанием для будущего леса.

«Приживаемость всё равно будет зависеть от того, какая погода установится летом. Мы надеемся, что при нынешней влажности процент будет хорошим, но прогнозов давать не можем», - говорит заместитель директора Канонерского филиала резервата Сергей Грошев.

По их словам, раньше приживаемость лесных культур могла достигать 60%, а в советские годы около 70%. Сейчас показатель снизился примерно до 45%. Для сосны особенно важны май и июнь.

В мае начинается активная вегетация, а в июне растение должно получить достаточно влаги, чтобы выдержать жару. Юному лесу нужны всего несколько своевременных дождей, с которыми в последние годы становится всё сложнее.

«Май и июнь нужны нам с дождями. Мы радуемся, если проходят хорошие два дождя: один после посадки, другой - пока культура растёт. В этом году лето было очень тяжёлым. Засуха плохо повлияла на лесные культуры. Инвентаризация показала плохую приживаемость», - отметил Сергей Грошев.

Поэтому в этом году в «Семей Орманы» впервые решили экспериментально поливать молодые лесные культуры. Пилотный проект охватил 10 гектаров в пяти филиалах. За день удавалось поливать примерно 1,5-2 гектара. Результат оказался разным в зависимости от участка: в Бегеневском филиале приживаемость составила около 60%.

«Всё равно многое зависит от почвенных условий. Но результат мы получили неплохой. В следующем году хотим увеличить площадь полива и взять больше участков», - говорят в резервате.

В естественных условиях выживаемость бывает лучше, потому что растение само пробивает себе дорогу. А в питомниках хвойную рассаду кормят, выхаживают. Вот и получается, что лес - это дом для сосны, а питомник - детдом, после которого ещё нужна адаптация.

В среднем на восстановление леса после пожара уходят десятилетия. Лесники говорят примерно о 20 годах - и это только тот период, за который молодые культуры должны превратиться в устойчивое лесное насаждение.

Для страны с небольшой лесистостью это особенно чувствительная работа. По данным Бюро национальной статистики, лесистость Казахстана составляет около 5% территории страны. При этом площадь земель лесного фонда - около 31 млн гектаров, но покрытые лесом земли занимают лишь часть этой территории.

«Семей орманы» - один из самых крупных лесных массивов страны. Территория резервата превышает 650 тысяч гектаров, а ленточные боры тянутся сотнями километров.