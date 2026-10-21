IFC планирует вложить $3 млрд в проекты Казахстана

Международная финансовая корпорация (IFC) намерена проработать проекты в Казахстане на сумму около 3 млрд долларов в 2026–2031 годах. Средства планируют направить на развитие частного сектора и инфраструктуры, в том числе транспортной и водной. Об этом стало известно на онлайн-встрече советника президента Казахстана — председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Асета Иргалиева с региональным вице-президентом IFC по Ближнему Востоку и Центральной Азии Имадом Фахури 21 октября.

По планам корпорации, около 60% финансирования предполагается привлечь от частных инвесторов, а оставшиеся 40% обеспечить за счёт собственных средств IFC. Такой подход позволит расширить участие частного капитала в экономике страны. С 1993 года IFC инвестировала более 2,9 млрд долларов в поддержку 115 проектов частного сектора Казахстана. На встрече стороны также обсудили привлечение частных инвестиций к инфраструктурным проектам и расширение государственно-частного партнёрства (ГЧП). Этот механизм предполагает участие бизнеса в проектировании, строительстве и эксплуатации инфраструктурных объектов.

Одним из шагов в этом направлении стало соглашение о консультационных услугах, подписанное 16 октября Министерством национальной экономики Казахстана и Группой Всемирного банка в рамках Совместной программы экономических исследований Казахстана (JERP). Программа направлена на устранение институциональных и процедурных барьеров, подготовку проектов ГЧП в приоритетных отраслях и формирование инвестиционных предложений.

Стороны подтвердили намерение продолжить сотрудничество и продвигать проекты, способствующие привлечению частных инвестиций и развитию инфраструктуры Казахстана.