ИИ будет подсказывать налоговикам, кого проверять

В Казахстане изучают возможности применения искусственного интеллекта и прогнозной аналитики для выявления налоговых рисков. Вопрос обсуждался во время рабочего визита представителей Всемирного банка в Комитет государственных доходов, передает BAQ.KZ.

Эксперты Всемирного банка находились в КГД с 12 по 16 октября в рамках Программы совместных экономических исследований. Основная задача – изучить, как сейчас выявляются риски несоблюдения налогового законодательства и как современные технологии могут сделать эту работу точнее.

В частности, обсуждалось использование больших массивов данных и аналитических моделей, чтобы раньше замечать потенциальные нарушения, определять наиболее рискованные направления и точнее выбирать объекты для налогового аудита.

Отдельно рассмотрели возможности искусственного интеллекта и прогнозной аналитики. Предполагается, что такие инструменты могут использоваться не только для обнаружения уже совершенных нарушений, но и для оценки возможных рисков заранее.

Также речь шла о качестве и объединении данных, работе с обращениями и жалобами налогоплательщиков, а также об оценке эффективности применяемых мер.

Представители Всемирного банка и КГД изучили международный опыт, в том числе практики Австрии, стран Европейского союза и подходы ОЭСР.

По итогам визита планируется подготовить практические рекомендации и определить дальнейшие направления сотрудничества. То есть конкретные новые механизмы пока не внедрены – речь идет об их проработке.