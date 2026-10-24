Инфантино ответил на призывы уйти в отставку с поста главы ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что пользуется поддержкой большинства футбольных ассоциаций мира, и не стал всерьёз комментировать возможность своей отставки. Об этом он рассказал в интервью BBC Sport на фоне разногласий вокруг инициативы по продаже коммерческих прав федерации. Кризис разгорелся вокруг проекта Fifa Forward Enterprise (FFE), который предусматривал передачу части коммерческих прав на соревнования ФИФА частной инвестиционной компании. После критики со стороны региональных ассоциаций и отставок внутри организации от инициативы отказались.

Руководители УЕФА, Азиатской футбольной конфедерации и КОНКАКАФ ранее обвинили Инфантино в подрыве доверия. На прошлой неделе УЕФА потребовала предоставить ключевые документы по проекту до 2 ноября. Инфантино извинился перед Советом ФИФА за недостаток консультаций, однако конкретных сроков передачи документов не назвал. Он также признал необходимость чаще вести диалог с УЕФА.

Отвечая на вопрос о возможной отставке, глава ФИФА напомнил, что его избрали 211 национальных ассоциаций, и заявил о поддержке со стороны азиатских и африканских футбольных объединений. Выборы президента ФИФА состоятся в марте. Кандидаты должны подтвердить намерение участвовать до 18 ноября. По данным BBC Sport, на момент публикации никто, кроме действующего главы организации, публично не заявил о выдвижении.