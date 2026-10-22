Интернет дойдет до порога: что изменится в селах Казахстана

Высокоскоростной интернет планируют провести непосредственно к домам жителей более тысячи сел Казахстана. Масштабный проект охватит около 2,3 млн человек. Одним из первых регионов, где начались подготовительные работы, стала Туркестанская область. Здесь оптоволокно должно дойти до 68 тысяч сельских домохозяйств.

Речь идет о проекте «Ускоренная цифровизация для инклюзивной экономики Казахстана», который реализуется за счет правительственного займа Всемирного банка. Он предусматривает субсидирование строительства сетей высокоскоростного интернета до сельских домов.

Интернет проведут в 212 сел Туркестанской области

Туркестанская область получила самый большой охват в рамках проекта. Здесь запланировано подключение 212 населенных пунктов, в которых проживают около 387 тысяч человек.

В 26 селах уже объявлены конкурсы на проведение работ. По 17 населенным пунктам заключены контракты, подрядчики занимаются проектированием и инженерными изысканиями.

До конца 2026 года строительно-монтажные работы рассчитывают полностью завершить в первых пяти селах. После этого операторам связи выплатят предусмотренные проектом субсидии.

Ход реализации программы оценили представители Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и Всемирного банка во время рабочей поездки в Туркестанскую область.

«Туркестанская область стала абсолютным лидером по масштабу данного проекта: из более чем 1 100 сел, охваченных инициативой по всей стране, свыше двухсот находятся именно здесь, где оптоволокно подводится до домохозяйств. Учитывая что регион традиционно лидирует в Казахстане по уровню рождаемости и числу детей в семьях, обеспечение качественного высокоскоростного интернета в каждом доме становится принципиально важной задачей», - отметил председатель Комитета телекоммуникаций Дамир Сейсембеков.

Чем новая сеть отличается от обычного подключения села

Одна из главных особенностей проекта заключается в том, что оптоволоконную инфраструктуру планируют довести непосредственно до сельских домохозяйств.

Для жителей это возможность получить домашнее высокоскоростное подключение, а не зависеть исключительно от мобильного интернета.

Такая связь позволит пользоваться образовательными платформами, проходить онлайн-обучение, получать электронные государственные услуги и работать с цифровыми сервисами из дома.

Особенно ощутимыми перемены могут стать для семей с детьми, которым интернет необходим для учебы, и жителей отдаленных населенных пунктов, где качество связи пока ограничивает доступ к онлайн-услугам.

Сколько сел подключат по всему Казахстану

Проект рассчитан на 2026–2027 годы. За этот период по стране планируют построить волоконно-оптические линии связи в 1 123 сельских населенных пунктах.

Ожидается, что доступ к высокоскоростному интернету получат более 445 тысяч домохозяйств, в которых проживают около 2,3 млн человек.

Общая протяженность новых оптических сетей составит порядка 3,8 тысячи километров.

По расчетам организаторов, построенная инфраструктура позволит охватить высокоскоростной связью не менее 80% домохозяйств в населенных пунктах, вошедших в программу.