Интернет-мошенничество в Казахстане сократилось на 21%: МВД подвело итоги борьбы с киберпреступностью

С начала года в Казахстане зарегистрировали на 21% меньше интернет-мошенничеств, чем годом ранее. Раскрываемость таких преступлений выросла до 29%. Только за три летних месяца полиция выявила 1 595 киберпреступлений и раскрыла 917 старых дел.

Итоги работы на пресс-конференции в СЦК подвел начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД полковник полиции Жандос Суйинбай.

«С начала года число зарегистрированных интернет-мошенничеств сократилось на 21%. Показатель раскрываемости преступлений вырос до 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число нераскрытых уголовных дел снизилось на 12%», – сообщил он.

Три месяца операции

С 1 июля по 30 сентября полиция проводила оперативно-профилактическое мероприятие. За это время выявили 1 595 киберпреступлений и раскрыли 917 преступлений, совершенных раньше.

«По подозрению в причастности к этим преступлениям задержаны 724 человека, в том числе 22 иностранца. 97 человек арестованы, задержаны восемь человек, находившихся в розыске. Кроме того, завершено 1 242 дела», – рассказал Суйинбай.

Полиция постоянно следит за интернетом. За девять месяцев нашли около 82 тысяч противоправных ресурсов и отправили их на блокировку. Параллельно с людьми ведут разъяснительную работу, чтобы предупредить киберпреступления.

Вместе с операторами связи полицейские перекрывают мошенникам доступ к телекоммуникационной инфраструктуре. Отдельно ищут тех, кто заведомо ложно сообщает о готовящихся терактах.

Утечку данных казахстанцев нашли в Чехии

Одна из острых тем это незаконный сбор и распространение персональных данных граждан. В мае полиция Казахстана вместе с чешскими коллегами накрыла международный канал, по которому распространялись такие данные.

«В рамках расследования обыски прошли по местам жительства шести фигурантов в Усть-над-Лабем, Астане, Алматы и Караганде. Все они – граждане Казахстана. Задержаны и арестованы три непосредственных организатора преступной схемы. Расследование продолжается», – сообщил представитель МВД.

Новые законы против кибермошенников

За последние два года МВД вместе с другими госорганами ужесточило правила выдачи онлайн-кредитов и регистрации SIM-карт.

Скоро Казахстан сможет быстрее работать с другими странами против киберпреступников.

«На прошлой неделе Глава государства подписал разработанный нами Закон РК о ратификации Конвенции Совета Европы против киберпреступности. Он позволит оперативно взаимодействовать и обмениваться информацией со странами-участницами Конвенции. Кроме того, подготовлен законопроект «О ратификации Конвенции ООН против киберпреступности». Сейчас он внесён на рассмотрение Курултая», – сказал Суйинбай.

По его словам, именно эти меры помогли стабилизировать обстановку и снизить число интернет-мошенничеств.

В МВД просят никому не сообщать коды подтверждения и данные для входа в аккаунты. Если звонок или перевод кажется подозрительным, нужно сразу обращаться в полицию и в свой банк.