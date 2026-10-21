Инвестиции, редкие животные и судьба Каспия: о чём Казахстан заявил на международных встречах

В октябре Касым-Жомарт Токаев обсудил с лидерами Катара и Израиля экономическое сотрудничество, а на саммите COP17 обозначил экологические приоритеты Казахстана - от восстановления популяций до защиты Каспийского моря.

Экономика и экология - в международной повестке Казахстана

В октябре международная повестка Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева объединила две темы: развитие экономического партнёрства и сохранение природы. В Баку он встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Стороны обсудили возможности расширения экономических связей.

На саммите лидеров по биоразнообразию в рамках COP17 глава государства представил природоохранные приоритеты Казахстана и рассказал о результатах работы по восстановлению редких видов. В повестке оказались как конкретные показатели - численность сайгаков и снежных барсов, - так и более масштабные задачи, включая защиту Каспийского моря. При этом по итогам встреч с Катаром и Израилем конкретные новые соглашения и объёмы инвестиций публично не раскрывались.

Катар и Израиль: ставка на экономическое партнёрство

На встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани обсуждались совместные инвестиционные и энергетические проекты. В переговорах с президентом Израиля Ицхаком Герцогом акцент сделали на развитии торгово-экономических и инвестиционных связей.

Таким образом, Казахстан обозначил заинтересованность в расширении сотрудничества с обеими странами. Однако практический эффект этих контактов будет зависеть от того, какие договорённости удастся воплотить в конкретные проекты: официальная информация о новых соглашениях и суммах инвестиций не приводилась.

Экологическая культура - государственный приоритет

На саммите COP17 Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что принципы охраны природы и экологическая культура закреплены в новой Конституции Казахстана.

«Впервые в истории страны формирование высокой экологической культуры закреплено в нашей Конституции как один из принципов, составляющих основу государственности», - заявил Президент.

Глава государства также отметил значение инициативы «Таза Қазақстан». По его словам, она выходит за рамки обычных мероприятий по уборке и постепенно становится общенациональной ценностью, влияющей на мировоззрение и повседневные привычки граждан.

В таком подходе экологическая ответственность - это не только участие в субботниках, но и бережное отношение к ресурсам, сохранение природного наследия и осознанное поведение в повседневной жизни.

4,7 миллиона сайгаков и около 190 снежных барсов

Говоря о результатах природоохранной работы, Президент привёл данные о восстановлении популяции сайгаков. В 2003 году в Казахстане насчитывалась 21 тысяча этих животных, а к весне 2026 года их количество достигло 4,7 миллиона. По приведённым данным, около 98% мировой популяции сайгаков обитает на территории Казахстана.

Положительные изменения отмечаются и в отношении снежного барса: его численность в стране, по словам главы государства, выросла примерно до 190 особей. Президент связал это с мерами по охране вида и систематическим научным мониторингом.

Кроме того, Казахстан ведёт работу по возвращению в естественную среду Туранского тигра и реинтродукции лошади Пржевальского. Эти проекты предполагают не только сохранение редких животных, но и восстановление условий, необходимых для их обитания.

Каспийский тюлень: численность снизилась с миллиона до 270 тысяч

Одной из наиболее тревожных тем выступления стала ситуация с каспийским тюленем. По данным, озвученным Президентом, за последнее столетие его численность сократилась примерно с одного миллиона до 270 тысяч особей.

«Мы не должны допустить, чтобы Каспийское море повторило судьбу Арала», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент призвал пять прикаспийских государств и международное сообщество усилить совместные меры по защите морской экосистемы. Казахстан также выступил с инициативой принять международную программу по сохранению водных ресурсов Каспийского моря.

Предложение предполагает участие пяти стран региона. Его реализация потребует согласованных действий государств, поскольку состояние Каспия связано с общими для региона экологическими задачами.

Новые предложения по сохранению биоразнообразия

На международной площадке Казахстан также представил ряд инициатив по защите природы. Среди них - создание международного фонда по сохранению биоразнообразия и развитию мер защиты редких видов, а также работа над Национальным банком генетического биоразнообразия.

Ещё одно предложение - разместить в Алматы региональный офис Секретариата Конвенции о биологическом разнообразии. Такая площадка могла бы способствовать научному обмену и совместной работе стран Центральной Азии над природоохранными проектами.

В совокупности эти инициативы направлены на расширение международного взаимодействия и развитие инструментов, которые помогут системно заниматься сохранением редких видов и природных экосистем.

От заявлений к результатам

Встречи с лидерами Катара и Израиля были посвящены расширению экономического партнёрства, тогда как на COP17 в центре внимания оказались экологическая ответственность и сохранение природных ресурсов.

Общий принцип, который прослеживается в этих направлениях, - необходимость сочетать экономическое развитие с бережным отношением к природе. Но результат будет зависеть не только от заявленных приоритетов: важны конкретные инвестиционные проекты, согласованные действия стран региона и практическое воплощение экологических инициатив.

Именно переход от заявлений к реализации станет главным критерием того, насколько международные встречи и предложения Казахстана принесут ощутимые изменения -как в экономическом сотрудничестве, так и в защите окружающей среды.