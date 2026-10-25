Иран пригрозил пресекать попытки ВМС США войти в Персидский залив
Начальник Генштаба иранских вооружённых сил Али Абдоллахи заявил, что Тегеран готов дать мощный военный ответ на возможные новые атаки со стороны США.
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Иранские войска не позволят американским военным кораблям войти в Персидский залив и проводить там операции. Об этом передаёт иранская телерадиокомпания IRIB.
Как заявил начальник Генерального штаба вооружённых сил Ирана генерал-майор Али Абдоллахи, любые попытки американского флота действовать в акватории залива будут пресечены. По его словам, президенту США остаётся лишь «мечтать» о таком сценарии.
Абдоллахи также предупредил, что в случае нового нападения со стороны США Иран ответит решительными и мощными военными действиями.
По словам генерала, недавние боевые столкновения с США и Израилем позволили иранским вооружённым силам повысить готовность к отражению возможных атак в будущем.
Он подчеркнул, что решимость Тегерана оказывать сопротивление остаётся неизменной. Кроме того, Абдоллахи заявил о техническом прогрессе в военной сфере, отметив, что новые образцы вооружения, разработанные и модернизированные иранскими специалистами, превосходят предыдущие модели по своим характеристикам.
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