Иран пригрозил пресекать попытки ВМС США войти в Персидский залив

Иранские войска не позволят американским военным кораблям войти в Персидский залив и проводить там операции. Об этом передаёт иранская телерадиокомпания IRIB.

Как заявил начальник Генерального штаба вооружённых сил Ирана генерал-майор Али Абдоллахи, любые попытки американского флота действовать в акватории залива будут пресечены. По его словам, президенту США остаётся лишь «мечтать» о таком сценарии.

Абдоллахи также предупредил, что в случае нового нападения со стороны США Иран ответит решительными и мощными военными действиями.

По словам генерала, недавние боевые столкновения с США и Израилем позволили иранским вооружённым силам повысить готовность к отражению возможных атак в будущем.

Он подчеркнул, что решимость Тегерана оказывать сопротивление остаётся неизменной. Кроме того, Абдоллахи заявил о техническом прогрессе в военной сфере, отметив, что новые образцы вооружения, разработанные и модернизированные иранскими специалистами, превосходят предыдущие модели по своим характеристикам.