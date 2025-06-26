25 июня однопалатный парламент Ирана - меджлис - большинством голосов одобрил законопроект о временной приостановке сотрудничества с Международной организацией по атомной энергии (МАГАТЭ), передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. Об этом сообщил государственный телеканал IRIB.

Согласно информации агентства Mehr, из 223 депутатов, присутствовавших на заседании, документ поддержали 221. Новый закон обязывает правительство прекратить допуск сотрудников МАГАТЭ для инспекций ядерных объектов в стране до тех пор, пока не будет гарантирована их безопасность и подтверждена мирная природа ядерной программы Ирана.

Представитель президиума парламента Алиреза Салими в интервью агентству ISNA подчеркнул, что сотрудники МАГАТЭ не смогут въезжать в Иран без таких гарантий.

Законопроект еще должен пройти одобрение Совета стражей конституции и Совета безопасности Ирана. Ранее председатель меджлиса Мохаммад Багер Галибаф раскритиковал МАГАТЭ за "политизированную позицию", обвинив организацию в невыполнении своих обязательств и использовании в качестве "политического инструмента".