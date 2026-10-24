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  • Исхар Курбаев вышел в полуфинал чемпионата мира по греко-римской борьбе в Астане

Исхар Курбаев вышел в полуфинал чемпионата мира по греко-римской борьбе в Астане

Казахстанский спортсмен победил молдавского борца Артёма Делеану со счётом 5:1 в весовой категории до 55 кг.

24 Октября 2026, 16:35
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НОК РК 24 Октября 2026, 16:35
24 Октября 2026, 16:35
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Фото: НОК РК

Казахстанец Исхар Курбаев вышел в полуфинал чемпионата мира по греко-римской борьбе, который проходит в Астане. В четвертьфинальной схватке он оказался сильнее представителя Молдовы Артёма Делеану. 

Поединок в весовой категории до 55 кг завершился со счётом 5:1 в пользу казахстанского борца. Теперь Курбаев поборется за выход в финал мирового первенства.

Ранее в полуфинал чемпионата мира также пробился другой представитель Казахстана — Айдос Султангали, выступающий в весовой категории до 60 кг.

Полуфинальные схватки состоятся сегодня, 24 октября. Начало запланировано на 19:00.

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