Исключительно в правовом поле: Генеральная прокуратура сделала заявление по итогам выборов

В рамках проводимой в стране конституционной реформы, органы прокуратуры обеспечили высший надзор за законностью на всех этапах прошедших исторических выборов депутатов в Курултай.



Избирательная кампания в целом, включая процессы выдвижения кандидатови регистрации партийных списков, агитации и голосования прошла в рамках правовогополя, в доброжелательной и спокойной обстановке.



Нарушений со стороны избирательных комиссий, фактов незаконной выдачи бюллетеней, голосования за других лиц и вбросов бюллетеней не имелось.



Не зафиксированы также конфликты с аккредитованными наблюдателями и представителями СМИ, факты их удаления с избирательных участков и иные грубые нарушения общественного порядка.



В течение всего периода организации и проведения выборов было выявлено лишь 15 нарушений и только по 2-м составам административных правонарушений. В частности, это – 3 факта проведения незаконных опросов и 12 фактов проведения агитации в период ее запрещения.



Для сравнения, на выборах в 2023 году имели место 69 нарушений выборного законодательства, по 8-ми составам административных правонарушений.



Всего в этот электоральный период 2026 года прокурорами рассмотрено 12 обращений.



По каждому из них даны ответы разъяснительного характера.



Все обращения касались регистрации партийных списков и агитации.



Принципиально иная правовая картина наблюдалась на выборах депутатов Мажилиса Парламента в марте 2023 года.



Тогда органы прокуратуры рассмотрели 113 обращений и жалоб, то есть в 9 раз больше чем в этом году.



В период электоральной кампании 2023 года кандидатами в депутаты Мажилиса Парламента в суды было подано 82 исковых заявления в судебные органы, в этом году, кандидаты, включенные в партийные списки, в суды не обращались.



Приведённые данные не только подтверждают эффективность масштабной разъяснительной и профилактической работы уполномоченных органов и прокуратуры в рамках конституционного принципа «Закон и Порядок», но и наглядно свидетельствуют о качественном росте правовой культуры участников избирательного процесса.