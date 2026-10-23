Испания и Италия отменят пограничный контроль после миграционного кризиса

Испания и Италия договорились отменить взаимный пограничный контроль, введённый на фоне миграционного кризиса в испанском городе Сеута.

Договорённость была достигнута во время телефонного разговора министров внутренних дел двух стран — Маттео Пиантедози и Фернандо Гранде-Марласки.

По данным МВД Испании, стороны решили не продлевать пограничный контроль в сфере воздушных и морских перевозок.

В Министерстве внутренних дел Италии отметили, что решение принято после тщательного анализа ситуации. При этом страны намерены усилить обмен информацией, чтобы обеспечить безопасность общего пространства Шенгенской зоны.

Напомним, 31 июля десятки тысяч нелегальных мигрантов из Марокко проникли в испанский автономный город Сеута. На фоне произошедшего власти ввели в город армию.