Испанский футбол для казахстанских талантов: о чём Токаев говорил с главой «Атлетико Мадрид»
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В Казахстане совместно с ФИФА планируют создать более 100 новых футбольных полей для детей. Одновременно страна намерена активнее перенимать опыт испанской футбольной школы, чтобы готовить молодых игроков. Эти планы Президент Касым-Жомарт Токаев обсудил с генеральным директором мадридского «Атлетико» Мигелем Анхелем Хилем Марином, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
На встрече Токаев отметил, что Казахстан вкладывает средства в футбольную инфраструктуру, тренировочные базы и подготовку молодых спортсменов.
Один из ключевых проектов – создание более 100 футбольных полей во всех регионах страны совместно с ФИФА. Они предназначены для детей и должны расширить возможности для занятий футболом.
Президент также рассказал о продолжающейся приватизации большинства казахстанских футбольных клубов.
Чему Казахстан хочет научиться у испанского футбола
Отдельно стороны обсудили подготовку будущих профессиональных игроков. Токаев высоко оценил достижения сборной Испании и испанскую систему футбольного образования. По его словам, Казахстан заинтересован в использовании этого опыта.
Сотрудничество с «Атлетико Мадрид» уже развивается. В частности, в Алматинской области работает футбольная академия, инфраструктуру которой высоко оценил Мигель Анхель Хиль Марин.
Генеральный директор испанского клуба отметил, что в перспективе академия может войти в число лучших футбольных учебно-тренировочных комплексов.
Токаев, в свою очередь, выразил уверенность, что визит руководителя «Атлетико» поможет вывести сотрудничество на новый уровень.
Главная цель такого партнёрства – дать молодым казахстанским футболистам больше возможностей для качественной подготовки и профессионального роста.
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