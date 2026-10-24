Исторический прорыв: казахстанец стал третьим на Гран-при по прыжкам с трамплина
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Казахстанский спортсмен Данил Васильев занял третье место в общем зачёте летнего Гран-при 2026 года по прыжкам на лыжах с трамплина. Он набрал 201 очко по итогам серии соревнований, сообщает пресс-служба Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК. Этапы Гран-при проходили в Польше, Франции, Румынии и Германии. Мужская серия включала семь личных стартов и завершилась 24 октября в немецком Клингентале.
Наиболее успешным для Васильева стал этап в румынском Рышнове. 20 сентября он занял третье место и заработал 60 очков. В августе казахстанец также показал хорошие результаты в польской Висле, финишировав четвёртым и пятым. Победителем общего зачёта стал японец Наоки Накамура с 450 очками. Второе место занял австриец Даниэль Чофениг, набравший 216 очков.
Ещё один представитель Казахстана, Илья Мизерных, завершил серию на 14-м месте со 105 очками. Его лучший результат — пятое место на этапе в Рышнове 19 сентября. Теперь спортсменов ждёт зимний сезон соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина.
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