Исторический прорыв: казахстанец стал третьим на Гран-при по прыжкам с трамплина

Казахстанский спортсмен Данил Васильев занял третье место в общем зачёте летнего Гран-при 2026 года по прыжкам на лыжах с трамплина. Он набрал 201 очко по итогам серии соревнований, сообщает пресс-служба Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК. Этапы Гран-при проходили в Польше, Франции, Румынии и Германии. Мужская серия включала семь личных стартов и завершилась 24 октября в немецком Клингентале.

Наиболее успешным для Васильева стал этап в румынском Рышнове. 20 сентября он занял третье место и заработал 60 очков. В августе казахстанец также показал хорошие результаты в польской Висле, финишировав четвёртым и пятым. Победителем общего зачёта стал японец Наоки Накамура с 450 очками. Второе место занял австриец Даниэль Чофениг, набравший 216 очков.

Ещё один представитель Казахстана, Илья Мизерных, завершил серию на 14-м месте со 105 очками. Его лучший результат — пятое место на этапе в Рышнове 19 сентября. Теперь спортсменов ждёт зимний сезон соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина.