Из пяти тысяч выбрали сотню лучших студентов колледжей Казахстана
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Более пяти тысяч претендентов и всего сто победителей. В Казахстане завершился республиканский конкурс среди студентов колледжей. Лучших определяли по профессиональным навыкам, лидерским качествам и представленным проектам.
По данным Министерства просвещения, в конкурсе «Топ-100 студентов колледжей Республики Казахстан» участвовали учащиеся 400 колледжей из всех регионов страны.
Отбор проходил в три этапа. Сначала студентов оценивали в своих колледжах, затем на региональном уровне. Финалистов определяли на республиканском этапе.
В итоге в список вошли 100 студентов, показавших высокие результаты в профессиональном мастерстве и представивших собственные проекты.
Конкурс проводился Министерством просвещения совместно с НАО «Talap». Его задача заключается в поддержке талантливой молодежи и привлечении внимания к рабочим профессиям.
Узнать, кто попал в сотню лучших, можно на официальной платформе Talap. Там опубликован полный список победителей конкурса.
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