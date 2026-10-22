Из пяти тысяч выбрали сотню лучших студентов колледжей Казахстана

Более пяти тысяч претендентов и всего сто победителей. В Казахстане завершился республиканский конкурс среди студентов колледжей. Лучших определяли по профессиональным навыкам, лидерским качествам и представленным проектам.

По данным Министерства просвещения, в конкурсе «Топ-100 студентов колледжей Республики Казахстан» участвовали учащиеся 400 колледжей из всех регионов страны.

Отбор проходил в три этапа. Сначала студентов оценивали в своих колледжах, затем на региональном уровне. Финалистов определяли на республиканском этапе.

В итоге в список вошли 100 студентов, показавших высокие результаты в профессиональном мастерстве и представивших собственные проекты.

Конкурс проводился Министерством просвещения совместно с НАО «Talap». Его задача заключается в поддержке талантливой молодежи и привлечении внимания к рабочим профессиям.

Узнать, кто попал в сотню лучших, можно на официальной платформе Talap. Там опубликован полный список победителей конкурса.