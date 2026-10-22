В Курчумском районе в Куйганском сельском округе на участке Татарка, семь работников энергетической компании, выполнявших работы на линиях электропередачи, застряли в снежном заносе на двух автомобилях.

На помощь прибыли спасатели на высокопроходимой технике. Они эвакуировали всех семерых до ближайшего населенного пункта.

В медицинской помощи эвакуированные не нуждались.