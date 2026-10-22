Из снежного заноса эвакуировали 7 человек в ВКО
22 Октября 2026, 23:11
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22 Октября 2026, 23:1122 Октября 2026, 23:11
124Фото: Скриншот видео
В Курчумском районе в Куйганском сельском округе на участке Татарка, семь работников энергетической компании, выполнявших работы на линиях электропередачи, застряли в снежном заносе на двух автомобилях.
На помощь прибыли спасатели на высокопроходимой технике. Они эвакуировали всех семерых до ближайшего населенного пункта.
В медицинской помощи эвакуированные не нуждались.
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