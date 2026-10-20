Из-за конфликта с тренером Роналду отстранили от матчей

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, по сообщениям СМИ, отстранён от выступлений за национальную команду на один месяц и оштрафован на 255 евро.

Как сообщил итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо, санкции последовали после того, как 30 сентября футболист досрочно покинул расположение сборной во время тренировочного сбора.

Роналду объяснил своё решение разногласиями с тренерским штабом. По его словам, главный тренер дважды не выполнил данные ему обещания.

Нападающий сыграл в первом матче Лиги наций против Уэльса, завершившемся победой Португалии со счётом 1:0. Следующую встречу с Норвегией (2:1) он провёл на скамейке запасных. По словам футболиста, тренер попросил его готовиться к выходу на поле в заключительные 30 минут, однако в итоге не выпустил на замену.

Позднее Роналду заявил, что не собирается завершать международную карьеру и остаётся готовым выступать за национальную команду.

Согласно опубликованной информации, срок отстранения позволит футболисту вернуться к заключительным матчам группового этапа Лиги наций против Дании 14 ноября и Уэльса 17 ноября.

Сборная Португалии выиграла первые четыре матча турнира и обеспечила себе выход в четвертьфинал.