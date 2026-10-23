Из-за непогоды ограничили движение на трассах в трех регионах Казахстана
Ограничения для автомобилей на летних шинах ввели в Акмолинской области, области Абай и Карагандинской области. Дороги планируют открыть утром 24 октября.
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В Казахстане из-за ухудшения погодных условий с 21:00 23 октября ввели ограничения движения для всех видов автотранспорта, оснащённых летними шинами, на нескольких участках республиканских трасс.
В Акмолинской области движение ограничили на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» с 159-го по 200-й километр — от Ерейментау до границы Павлодарской области.
В области Абай ограничение действует на трассе «Граница КНР — Майкапчагай — обход Зайсана — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ (пункт пропуска Урлютюбе)» с 587-го по 733-й километр — от границы Павлодарской области до Семея.
В Карагандинской области движение закрыли на двух участках:
автодорога «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты», 1066–1135-й километры — от поселка Молодежный до границы Павлодарской области;
автодорога «Калкаман — Баянауыл — Умуткер — Ботакара», 231–324-й километры — от границы Павлодарской области до поселка Ботакара.
Ориентировочное время открытия всех перечисленных участков — 24 октября в 06:00.
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