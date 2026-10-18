Израильские поселенцы напали на европейских дипломатов на Западном берегу

Израильские поселенцы в масках атаковали колонну европейских дипломатов на Западном берегу реки Иордан и избили 78-летнего французского мэра. Накануне в этом же районе пострадала журналистка The Washington Post, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на AFP. Европейские дипломаты прибыли в палестинскую деревню, чтобы защитить местных жителей от возможных нападений поселенцев. По данным AFP, мэр французского города Ольнуа-Эмери Бернар Боду получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась.

Глава МИД Бельгии Максим Прево также сообщил о пострадавшем французском дипломате и повреждении автомобиля бельгийской делегации. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар осудил нападение, назвав его серьёзным актом насилия. Днём ранее поселенцы напали на палестинцев, собиравших оливки, и журналистку The Washington Post Хайди Левин.

По данным издания, её повалили на землю, избили ногами и отобрали камеры и телефон. У женщины диагностировали переломы ребра и четырёх позвонков, а также многочисленные раны. Ей потребовалась операция на руке. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в конфликт вступили «арабы и ультралевые активисты» и около 40 молодых израильтян. В начале октября на палестинских территориях также избили фотографа AFP Джафара Аштие и забрали у него технику.

В сентябре Великобритания, Франция и Канада ввели санкции в отношении товаров из израильских поселений на Западном берегу, которые международное право считает незаконными. Ещё девять европейских стран, в том числе Польша, Испания и Швеция, рассматривают возможность введения аналогичных мер.